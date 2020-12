Lange Pause für Tatiana Tenorio von den Capitol Bascats

Bascats-Leistungsträgerin Tatiana Tenorio muss an der Schulter operiert werden.

Düsseldorf Bittere Nachrichten für Tatiana Tenorio und die Capitol Bascats: Die Leistungsträgerin des Zweitliga-Primus muss unters Messer.

Zum Ende ihres so erfolgreichen Jahres müssen die Basketballerinnen des Zweitliga-Spitzenreiters Capitol Bascats eine bittere Nachricht verkraften: Leistungsträgerin Tatiana Tenorio muss an der Schulter operiert werden und wird für den Rest der Saison ausfallen. „Tati hatte ein MRT. Der Befund war etwas länger, sie hat mehrere Verletzungen in der Schulter“, sagt Trainer Dhnesch Kubendrarajah.

„Die Prognosen gehen dahin, dass Tati mindestens ein halbes Jahr ausfallen wird.“ Fest steht, dass Tenorio weiterhin zu den Trainingseinheiten ihrer Mannschaft kommen wird. „Tati ist und bleibt natürlich ein Teil unseres Teams. Bei den Übungseinheiten wird sie mir nun eben als Co-Trainerin zur Seite stehen. Auch da wird sie sehr wertvoll für uns sein. Besonders in den Bereichen Athletik und Taktik kann sie die Spielerinnen verbessern. Ihr macht es auch Spaß, als Trainerin zu arbeiten. Sie hat von sich aus ihre Hilfe angeboten“, verrät ihr Coach.

Dank Tenorios Einsatz können die Capitol Bascats zumindest eine Lücke schließen. Denn Omar Collington, der das Team als Chefcoach mit drei Aufstiegen in drei Jahren in die 2. Bundesliga geführt hat, beendet sein Engagement als Co-Trainer.

„Omar war immer mittwochs bei uns und hat Athletiktraining mit den Spielerinnen durchgeführt. Aber durch die verschärften Corona-Regelungen, nach denen Spielerinnen und auch das gesamte Trainer- und Mitarbeiterteam einen Tag vor den Partien auf Corona getestet werden, musste Omar jetzt zeitlich passen. Auch familiär bedingt kann er nicht noch ein zweites Mal in der Woche aus Leverkusen zu uns kommen, nur um sich testen zu lassen. Und ohne Test darf er nicht zu den Spielen in die Halle kommen. So hat Omar die Entscheidung getroffen, dass es für ihn keinen Sinn mehr macht. Ich bedauere das, wir haben gut zusammengearbeitet“, betont Kubendrarajah.

Neben Tatiana Tenorio kann der Coach auch nicht mehr auf die Dienste von Centa Herrmann zurückgreifen. Die Kapitänin, die seit der Landesliga das Trikot der Capitol Bascats trägt, hat sich berufsbedingt eine Auszeit genommen. „Centa wohnt in Köln und absolviert ihr Referendariat in Mönchengladbach. Da wurde es mit den Trainingseinheiten bei uns zeitlich leider immer schwieriger für Centa“, bedauert Kubendrarajah. Herrmann war lediglich beim ersten Saisonspiel an Bord.

Somit schmilzt der Kader auf 13 Spielerinnen zusammen. An Neuverpflichtungen denkt der Zweitliga-Spitzenreiter jedoch nicht. „Ich vertraue unserem Kader. Wir sind breit aufgestellt“, betont der Trainer. „Mit Iva Banozic und Sabrina Schmidt haben wir zwei gelernte Aufbauspielerinnen. Tati hat auf dieser Position häufiger ausgeholfen, aber diese Aufgabe kann beispielsweise auch Kita Waller übernehmen. Außerdem haben wir viele Flügelspielerinnen. Von ihnen können einige auch auf andere Positionen ausweichen“, weiß er.

Das kann er ab Samstag intensiv testen. Dann ist die zweiwöchige Weihnachtspause der Düsseldorferinnen vorbei, Kubendrarajah bittet seine Schützlinge wieder zum Training. Stand jetzt plant die Liga, den Spielbetrieb in dieser Profiliga ab dem 17. Januar fortzusetzen.