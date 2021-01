Lange war’s zäh: DEG besiegt Iserlohn mit 3:1

Düsseldorf Im Hinspiel gab es ein Offensivfeuerwerk. Doch in Düsseldorf taten sich beide Teams sehr schwer. Der DEG-Sieg ist verdient.

Alexander Karachun hatte den Unterschied schnell ausgemacht. „Nach den vielen Toren im Hinspiel war beiden Mannschaften bewusst, dass die Defensive an erster Stelle stehen muss“, sagte der Stürmer der Düsseldorfer EG nach dem ersten Drittel gegenüber Magenta-Sport. Heraus kam ein Heimspiel in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Iserlohn Roosters, in dem die Sauerländer „mauerten“ und sich kaum einmal nach vorne wagten und die Düsseldorfer aus etlichen Chancen kaum Kapital schlagen konnten. Endete die Partie am Seilersee noch mit 6:5 nach Penaltyschießen für die DEG, ging die aktuelle Partie in Düsseldorf diesmal mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) an Düsseldorf.

Eugen Alanov hätte die DEG bereits nach vier Minuten in Führung bringen können, wartete aber zu lange. Und diese Beschreibung passte schließlich auf zahlreiche Angriffsbemühungen der Hausherren. Und weil die Rot-Gelben die Iserlohner Topreihe mit Alex Grenier, Casey Bailey und Joe Whitney gut im Griff hatten, ging von den Roosters keinerlei Gefahr aus. Freilich war auch etwas Pech dabei – wie in der 13. Minute, als ein abgefälschter Schuss von Daniel Fischbuch den Iserlohner Pfosten traf. Gegen Ende des ersten Drittels hatten die Gäste zwar eine vierminütige Überzahl, blieben dabei aber komplett harmlos.

Spielerisch klar besser

Spielerisch war die DEG die klar bessere Mannschaft, spielte auch bei fünf gegen fünf Spielern auf dem Eis teilweise Powerplay, allerdings fehlten die Ideen für die letzten Meter. Immerhin fiel dann aber doch ein Tor – passenderweise in eigener Unterzahl, als Eugen Alanov zur Stelle war und das 1:0 für die DEG markierte (27.). Auch fortan fand die DEG keinen Weg, das Spiel mal schnell zu machen, um so die Iserlohner mal auseinanderzuziehen.

Immerhin ging die Partie dann aber an die Mannschaft, die sich mehr mühte. Und kaum ging es dann doch mal zügig, fiel auch das zweite DEG-Tor: Bei einem Angriff legte Ken Andre Olimb zurück auf Daniel Fischbuch; der nahm die Scheibe direkt und schon durfte gejubelt werden (44.). Kurz darauf hatten die Roosters die Chance zum Ausgleich, doch DEG-Torhüter Hendrik Hane parierte gegen Tim Fleischer (46.). Und so ganz konnten die Gastgeber die Iserlohner Topreihe dann doch nicht ausschalten: Nach einem Grenier-Pass traf Whitney am kurzen Pfosten zum 1:2-Anschluss (52.). Weil Jerome Flaake zwei Minuten später schnell reagierte und in der Luft einen Abpraller zum 3:1 verwertete, brannte aber nichts mehr an.

Die Statistik:

DEG: Hane (Pantkowski) – Cumiskey, Jensen; Alanov, Olimb, Fischbuch – Ebner, Nowak; Ehl, Barta, Flaake – Zanetti, Johannesen; Karachun, Carey, From – Geitner; Jahnke, Buzas, Eder.

Iserlohn: Jenike (Schwendener) – Ankert, Raymond; Jentzsch, Sutter, Aubin – Johnston, Baxmann; Bailey, Grenier, Whitney – Riefers, Orendorz; Fleischer, Raedeke, Friedrich – Buschmann; Proske, Weidner, Lautenschlager.

Tore: 1:0 (26:56) Alanov (Olimb/4-5), 2:0 (43:23) Fischbuch (Olimb, Alanov), 2:1 (51:13) Whitney (Grenier), 3:1 (53:38) Flaake (Johannesen, Zanetti).

Strafen: Düsseldorf 10, Iserlohn 10.

Zuschauer: 0.

Schiedsrichter: Schukies/Steingroß.

So geht es weiter: Kölner Haie – Düsseldorfer EG (Donnerstag, 18.30 Uhr).