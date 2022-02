Fortuna-Trainer Thioune: "Brauche Jungs, die Helm aufziehen"

Düsseldorf. Vorstand Klaus Allofs ist beeindruckt von der Zuversicht des Ex-Hamburgers. Am Sonntag gibt Daniel Thioune sein Debüt auf Schalke.

Experiment gescheitert, neuer Versuch in Arbeit. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf setzt im Abstiegskampf auf einen neuen Trainer und hat die Zusammenarbeit mit Christian Preußer nach acht Monaten und zuletzt nur einem Sieg aus elf Pflichtspielen vorzeitig beendet. „Alle Schuld dem Trainer zu geben, wäre zu einfach. Aber am Ende ist 2. Liga doch anders als SC Freiburg II“, sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs am Dienstag bei der Vorstellung des Nachfolgers. Am Vormittag gab es noch ein letztes Frühstück mit Preußer. „Unsere Verbindung war sehr eng“, sagte Allofs.

Nun soll es Daniel Thioune richten. Der 47-Jährige verfehlte in der vergangenen Saison mit dem Hamburger SV das Aufstiegsziel und schaffte zuvor als langjähriger Trainer des VfL Osnabrück den Sprung in die 2. Liga. „Ich freue mich riesig, dass ich wieder auf dem Fußballplatz stehe“, sagte Thioune am Dienstag bei seiner Vorstellung per Videoschalte, bei der es einige technische Pannen und Verzögerungen gab. Davon ließ sich Thioune aber nicht beirren. „Ich verfüge grundsätzlich über viel Energie und meine Mannschaften dann meist auch“, erklärte der neue Chefcoach, der am Mittwoch erstmals das Training leiten und am Sonntag im Spiel gegen den FC Schalke 04 auf der Bank sitzen wird.

Die Zeit von Christian Preußer bei Fortuna Düsseldorf dürfte abgelaufen sein. Foto: dpa

Experiment hätte früher beendet werden können

Das von Sportvorstand Allofs favorisierte Experiment mit einem jungen, relativ unbekannten Trainer, der zuvor in der Freiburger Fußballschule gearbeitet hatte, ist komplett gescheitert - und hätte sicherlich schon früher beendet werden können, um einem Nachfolger eine längere Vorbereitungszeit zu gewähren. Damit bestätigte Allofs zwar sein Versprechen („Wir werden die Geduld aufbringen“), verpasste es aber, die seit Ende Oktober anhaltende sportliche Talfahrt vorzeitig zu stoppen. Preußer sollte noch die Chance bekommen. „Doch wir haben die Wende nicht herbeiführen können. Die Tabellensituation stellt sich jetzt als gefährlich da“, befand Allofs.

In Thioune, der den HSV nicht zurück in die Bundesliga führen konnte und nach zehn Monaten wieder gehen musste, ist nun eher wieder ein jüngerer als ein erfahrener Chefcoach gefunden worden. Sein möglicher Vorteil: Er sprüht vor Energie, ist ein lauter Kommunikator, kann Menschen überzeugen und mitnehmen. Preußer war eher leise und sachlich. Ihm wurde auch vorgeworfen, seine Vorstellungen nicht so vermitteln zu können, dass sie umgesetzt werden konnten.

Klaus Allofs gefällt Zuversicht von Thioune

Thioune hingegen sagt klar und deutlich: „Ich brauche jetzt ein paar Jungs, die den Helm aufziehen. Ich habe immer einen guten Draht zu meinen Spielern gehabt“. Das hat Allofs gefallen. „Seine Zuversicht und die Klarheit seiner Aussagen haben gleich auf uns ausgestrahlt“, sagte der 65-Jährige.

Ob mit dem neuen Trainer die ehrgeizigen Ziele von Allofs langfristig zu erreichen sind, bleibt offen. Zunächst geht es für Fortuna nur noch um den Verbleib in der 2. Liga. Im dpa-Interview im Dezember hatte Allofs noch andere Vorstellungen. „Ganz grundsätzlich muss unser Ziel aber auf die Bundesliga ausgerichtet sein. Diesen Ehrgeiz müssen wir entwickeln, auch wenn wir diese Mittel nicht immer haben, um das umzusetzen. Aber dauerhaft werden wir es in dieser Stadt als Zweitligist schwer haben.“ Derzeit wären sie in der Stadt froh, wenn es für Fortuna nächste Saison wenigstens in der 2. Liga weitergeht. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf