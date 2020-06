Punkt ist für Fortuna Düsseldorf in Überzahl viel zu wenig

Sie versuchten noch einmal alles in der Schlussphase. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das Tor der TSG Hoffenheim, doch der Lucky Punch wollte nicht mehr gelingen. In der heimischen Arena musste sich Fortuna Düsseldorf mit einem 2:2 (1:1) gegen den Kontrahenten aus dem Kraichgau zufrieden geben. Viel zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. Viel zu wenig, weil die Mannschaft von Uwe Rösler über 80 Minuten mit einem Spieler mehr auf dem Rasen stand. Viel zu wenig, weil Konkurrent Mainz in Frankfurt gewann. Und vor allem viel zu wenig, weil auf die Fortuna nun ein knüppelhartes Restprogramm wartet.

Die Begegnung hätte kaum besser beginnen können für die Fortuna. Denn schon nach fünf Minuten brachte Rouwen Hennings die Gastgeber mit seinem 13. Saisontor in Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite fand die Flanke von Erik Thommy keinen Abnehmer im Zentrum, landete aber rechts bei Kevin Stöger, der den Ball schließlich dem völlig frei stehenden Fortuna-Torjäger maßgenau auf den Kopf servierte. Hennings hatte keine Mühe mehr.

Benjamin Hübner sieht nach Foul an Kaan Ayhan die rote Karte

Und es kam noch besser. Vor einem Hoffenheimer Eckstoß rempelte TSG-Akteur Benjamin Hübner gegen Kaan Ayhan und sah dafür die rote Karte (9.). Eine harte Entscheidung, die Schiedsrichter Sören Storks aber auch nach Rücksprache mit dem Kölner Keller nicht zurücknahm.

Trotz Unterzahl gelang Hoffenheim dann mit der ersten gefährlichen Gästeaktion der Ausgleich. Den Freistoß von Sebastian Rudy konnte Matthias Zimmermann am langen Pfosten nicht klären. Den Kopfball von Stefan Posch wehrte Florian Kastenmeier noch ab, doch beim Abstauber von Munas Dabbur war der Fortuna-Keeper machtlos (16.).

Keine zwei Minuten später jubelte wieder Düsseldorf – allerdings zu früh. Diesmal nahm Storks seine Entscheidung zurück. Hennings blieb sein zweites Kopfballtor an diesem Tag verwehrt. Bei der scharfen Hereingabe von Markus Suttner hatte zuvor Kenan Karaman seinen Hoffenheimer Gegenspieler leicht behindert. Hoffenheim zog sich immer mehr zurück und überließ Düsseldorf Ball und Platz. Fortuna spielte bis zum Sechzehner gefällig, ließ die zündende Idee, um den TSG-Abwehrriegel zu knacken, aber vermissen.

Steven Zuber bringt Hoffenheim in Führung

Nach dem Wechsel ging es so weiter, nur dass die TSG nun auch den ein oder anderen gefährlichen Konter platzieren konnte. Robert Skov setzte den Ball aus aussichtsreicher Position noch über das Düsseldorfer Tor (49.). Doch Steven Zuber machte es nach 61 Minuten besser und erzielte die Gästeführung. Die Fortuna-Defensive verteidigte nicht energisch genug. Weder gegen Passgeber Skov, noch gegen Zuber in der Mitte.

Rösler antwortete wenig später, brachte vier frische Akteure, und dann gelang Hennings per Foulelfmeter immerhin noch der Ausgleich (76.). Havard Nordtveit hatte den auffälligen Thommy in höchster Not am Trikot gezupft. Storks zögerte keine Sekunde mit dem Pfiff, Hennings verlud TSG-Keeper Oliver Baumann und traf sicher. Ein Hoffnungsschimmer, der die Schlussoffensive einleitete. Eine am Ende glücklose Schlussphase.

Fortuna: Kastenmeier – Ayhan, Hoffmann (66. Gießelmann), Suttner – Zimmermann (66. Zimmer), Bodzek (66. Morales), Stöger, Berisha (66. Ofori) – Karaman, Hennings, Thommy.