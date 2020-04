Saisonwertung: So platzieren sich die Düsseldorfer Teams

Das ging dann doch etwas fixer als vermutet. Noch bis zum heutigen Mittwoch haben die Handball-Landesverbände Zeit, ihr Votum im Rahmen des Bundesrates des Deutschen Handball-Bundes zur Wertung der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison abzugeben. Wer es noch nicht getan hat, dessen Stimme hat allerdings nur noch statistischen Wert. Am frühen Dienstagmittag gab der Deutsche Handball-Bund das bekannt, womit jeder gerechnet hat: Da das Quorum erreicht ist, wird die abgebrochene Saison anhand der Abbruchtabelle mit einer Quotientenregelung gewertet.

Heißt: Die Pluspunkte werden durch die Zahl der Spiele geteilt, mit 100 multipliziert und auf eine Nachkommastelle gerundet. Bei Quotientengleichheit entscheidet der direkte Vergleich – wenn noch nicht alle Spiele des Vergleichs ausgetragen worden sind, der Quotient des Torverhältnisses. Es gibt nur Auf-, aber keine Absteiger – von Rückzügen und Disqualifikationen abgesehen.

HVN übernimmt die Entscheidung

„Wir hatten am Niederrhein schon im Vorfeld entschieden, dass wir uns dem Bundesratsbeschluss anschließen werden“, erklärte Michael Girbes, der Leiter der Technischen Kommission beim Handball-Verband Niederrhein, der davon ausgeht, dass die Kreise des HVN sich dieser Entscheidung ebenfalls anschließen werden. „Wir hatten vereinbart, am Niederrhein einheitlich zu agieren“, so Girbes.

Klar ist inzwischen auch, dass der Neusser HV als Nachfolger der HSG Neuss/Düsseldorf in der Regionalliga spielen wird. Auf den Platz der Reserve in der Oberliga verzichtet der NHV.

Platzierungen der Düsseldorfer Vereine

Auf diesen Rängen endet die Saison für die Düsseldorfer Vereine oberhalb der Kreisebene:

Männer:

Oberliga (14 Teams): 12. TV Angermund, 14. HSG Neuss/Düsseldorf II.

Landesliga, Gruppe 4 (13 Teams): 6. HSG Gerresheim, 9. TV Angermund II.

Frauen:

3. Liga (12 Teams): 11. Fortuna Düsseldorf.

Oberliga (14 Teams): 11. Fortuna Düsseldorf II.

Landesliga, Gruppe 2 (13 Teams): 11. SFD 75 Düsseldorf.