0:3 in Haltern! VfB Homberg verliert das Kellerduell

Haltern am See. Eine bittere Niederlage für den Fußball-Regionalligisten VfB Homberg: Der Aufsteiger verlor das Kellerduell beim TuS Haltern am See mit 0:3.

Das Jahr 2020 erweist sich weiterhin als ein ganz hartes Brot für den VfB Homberg. Nach drei Niederlagen in Folge, musste n sich die Gelb-Schwarzen am 25. Spieltag der Fußball-Regionalliga auch im Kellerduell in der Stauseekampfbahngeschlagen geben. Mit einem 3:0 (0:0)-Sieg schob sich der TuS Haltern am See am Samstag auf den zum Klassenerhalt reichenden Platz 14 vor– mit nun sechs Punkten Vorsprung vor dem 17. aus Homberg.

VfB-Coach Stefan Janßen änderte die Startelf nach dem 0:2 gegen Aachen auf zwei Positionen. Für Metin Kücükarslan und den gelb-gesperrten Thorsten Kogel rückten Louis Ferlings und Markus Wolf in die Anfangsformation, die Janßen diesmal im 4-4-2-System mit Dennis Wibbe als zweiter Spitze hinter Danny Rankl aufs Feld schickte. Nach der ersten Chance für die Gastgeber durch den Ex-Homberger Nurettin Kayaoglu, dessen Distanzschuss knapp am Tor vorbeistrich (7.), nahmen die Homberger das Heft zunehmend in die Hand. Bei einem Querpass von Wibbe in den Fünfer kam Rankl einen Schritt zu spät (11.), Justin Walker zielte aus 16 Metern genau in die Arme von TuS-Keeper Rafael Hester (15.) und Wibbe im Anschluss aus ähnlicher Distanz knapp links vorbei (17.).

Offensiv-Bemühungen ohne Erfolg

In der 26. Minute zirkelte der VfB-Kapitän dann eine Freistoßflanke auf den Kopf von Mike Koenders, doch Hester war reaktionsschnell zur Stelle. Das offensive Agieren der Gäste ermöglichte dem TuS Raum zum Kontern. Eine Flanke von Julian Bücher vor den Homberger Kasten konnte VfB-Verteidiger Robin Urban mit einer Grätsche im letzten Moment noch vor dem einschussbereiten Berkant Canbulut klären (31.). Kurz vor der Pause hatten dann die Gästefans unter den 598 Zuschauern in der Stauseekampfbahn den Torschrei auf den Lippen, doch Walkers direktgeschlagener Freistoß strich knapp am rechten Pfosten vorbei (42.). So ging es torlos in die Kabinen – womit die Halterner sicherlich besser leben konnten, als die Homberger.

Nach dem Seitenwechsel aber sollte es richtig dicke für den VfB kommen. Erst war er noch im Glück, als Oerterer nach einer Kayaoglu-Flanke nur an den Pfosten köpfte (47.). Doch in der 51. Minute musste der VfB erneut einen Rückstand hinnehmen. Nach einem Konter über die linke Seite spielten die Haltener Canbulut im rechten Halbfeld frei, der ließ Koenders stehen und zirkelte die Kugel zum 1:0 ins linke Eck.

Umstrittener Elfmeter für Haltern

Zehn Minuten später war der VfB dann gleich doppelt im Pech. Erst bekam Koenders im 16er den Ball an den Arm, als er in den Pass von Marvin Möllers rutschte, was Schiedsrichter Dominik Jolk, als Handspiel wertete, obwohl der Arm auf dem Boden auflag. Den anschließenden Elfmeter von Canbulut hatte Philipp Gutkowski dann scheinbar schon gehalten – doch die Kugel rutschte unter der Brust des VfB-Keepers hindurch zum 2:0 über die Linie (63.). Der VfB wirkte geschockt, kam nun selbst kaum noch nach vorne und schaute weitere neun Minuten später erneut nur zu, wie Canbulut diesmal auf der linken Seite Mike Koenders vernaschte und die Klugel zur Vorentscheidung ins rechte Eck schlenzte (72.).

Dass Gutkowski kurzv or Schluss noch einen Kopfball von Robin Schultze mit starkem Reflex über die Querlatte lenkte, war dafreilich kein Trost mehr für die Homberger, die frustriert die Stauseekampfbahn verließen.„Das war eine ganz bittere Niederlage“, resümierte Stefan Janßen, der mit der Entscheidung auf Handelfmeter sichtlich nicht glücklich war. „Wo soll Mike mit dem Arm hin? Mit dem 0:2 war das Spiel entschieden.“

>> Die Statiatik

TuS Haltern am See –VfB Homberg 3:0 (0:0)

Haltern: Hester – Schick, Forsmann,Wiesweg, Schultze – Möllers,Diericks, Büscher (81. Kallenbach),Kayaoglu (70. Kasak) – Canbulut(77. Nebi), Oerterer (86. Bernoth).

VfB: Gutkowski – Kacinoglu, Urban,Koenders, Wolf – Lorch (77. Acar),Ferlings (67. Nowitzki), Dertwinkel(77. Hirschberger), Walker – Rankl,Wibbe (67. Kader).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Canbulut (51., 63., Handelfmeter, 72.).

Gelbe Karten: Schick, Canbulut –Lorch, Urban, Nowitzki, Koenders.

Schiedsrichter: Dominik Jolk (Bergisch Gladbach).

Zuschauer: 598.

So geht’s weiter: Samstag, 22.Februar, 14 Uhr: VfB – BorussiaDortmund U 23 (PCC-Stadion).