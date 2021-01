3:1! VfB Homberg meldet sich zurück

Duisburg Das Regionalliga-Team aus dem Duisburger Westen besiegt Fortuna Düsseldorf II mit 3:1. Danny Rankl trifft doppelt.

Nach drei Niederlagen in Folge meldete sich der VfB Homberg im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga West am Samstag wieder lautstark zu Wort. Mit dem 3:1 (1:1)-Sieg über die U 23 von Fortuna Düsseldorf gelang den Hombergern im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen den Tabellenfünften ein Überraschungserfolg. Zwar steht der VfB als Siebzehnter noch immer auf dem ersten Abstiegsplatz, das sichere Ufer ist durch den sechsten Saisonsieg aber mit einem Zähler Rückstand weiter in Reichweite.

Im Vergleich zum 1:3 in Lippstadt änderte Coach Sunay Acar seine Startelf auf einer Position. Für Jeff Malcherek kam Winterneuzugang Cottrell Ezekwem in der Innenverteidigung zu seinem Saisondebüt.

Fortuna lässt den Gegner laufen

Das Spiel gestaltete sich schnell so, wie es zu erwarten war. Die Düsseldorfer Jungprofis ließen Ball und Gegner von Beginn an munter laufen und kamen durch Lex Lobinger in der vierten Minute auch zum ersten Abschluss. Doch VfB-Keeper Philipp Gutkowski war beim Schuss des Stürmers im kurzen Eck zur Stelle.

Die Homberger machten den Gästen das Leben mit der von Coach Acar geforderten Lauf- und Kampfbereitschaft allerdings schwer und strahlten in der achten Minute auch erstmals Torgefahr aus. Doch Ahmad Jafari bekam bei seinem Kopfball aus acht Metern nach einem Antonaci-Freistoß keine Wucht hinter den Ball.

Danny Rankl trifft zur Führung

In der 17. Minute machte es Danny Rankl dann besser. Mit einem Steilpass aus der eigenen Hälfte bediente Thorsten Kogel den VfB-Stürmer, der auf gleicher Höhe mit der F95-Abwehrreihe stehend, den Ball mit dem Kopf am herauslaufenden Keeper Tim Wiesner vorbei spitzelte und aus 16 Metern zum 1:0 für den VfB ins leere Tor einschob.

Nachdem die Fortuna durch einen am Tor vorbei streichenden Distanzschuss von Phil Sieben die nächste Möglichkeit hatte, hätte Rankl in der 25. Minute auf 2:0 für Homberg stellen können. Doch Wiesner blockt seinen Schuss aufs kurze Eck, den Nachschuss setzte Pascale Talarski über das Tor.

Lex Lobinger gleicht aus

Die vergebene Chance, die Führung auszubauen, sollte sich acht Minuten später rächen. Nach einem schnellen Pass von der Mittellinie aus, setzte sich Lobinger im Sechzehner mit Körpereinsatz gegen Ezekwem durch und versenkte den Ball zum 1:1-Pausenstand im Eck (34.).

Mit dem Seitenwechsel agierte der VfB aggressiver und höher ausgerichtet. Die Düsseldorfer kamen kaum noch dazu, ihr Spiel aufzuziehen und der VfB zu Chancen. Marvin Lorch schlenzte den Ball aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei (53.), kurz darauf wurde Rankl im letzten Moment auf dem Weg zum Tor geblockt – doch dann war der Stürmer wieder zur Stelle. Nach einem weiten Freistoß von Ricardo Antonaci stieg Rankl im Fünfmeterraum hoch und köpfte zur erneuten Führung für Homberg ein (65.).

Marcinek macht alles klar

Acar brachte mit Kapitän Necirwan Mohammad, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder im Kader stand, für Pascale Talarski eine zusätzliche Absicherung im zentralen Mittelfeld (75.). Nur vier Minuten später hätte es dennoch fast im VfB-Tor geklingelt. Nach Zuspiel von Ofori kam Lobinger am Fünfmeterraum zum Kopfball, doch Gutkowski verhinderte mit starkem Reflex den erneuten Ausgleich. Stattdessen packte ein Joker den Deckel für den VfB drauf. Drei Minuten nach seiner Einwechslung überlief Kingsley Marcinek nach einem Konter seinen Gegenspieler und schob überlegt zum 3:1 für den VfB ins lange Eck ein. Der Überraschungssieg nach drei Niederlagen in Folge war perfekt – und für Sunay Acar „sicher nicht unverdient“, wie der Coach nach dem Spiel sagte. „Wir hatten phasenweise auch etwas Glück, aber wir haben kaum Fehler gemacht und eine sehr disziplinierte Mannschaftsleistung gezeigt. So macht man dann auch einer Topmannschaft wie Fortuna Düsseldorf II Probleme.“

VfB Homberg – Fortuna Düsseldorf II 3:1 (1:1)

VfB: Gutkowski – Antonaci, Ezekwem, Kogel, Koenders – Jafari, Nowitzki (87. Malcherek) – Lorch (90. Marcinek), Talarski (75. Mohammad), Kayaoglu (90./+ 4 Hirschberger) – Rankl.

F95: Wiesner – Oberdorf, Tomiak (71. Schaub), Siebert – Woytzik (85. Euschen), Sieben (71. Bornemann), Fink, Könighaus – Meurer, Lobinger, Ofori.

Tore: 1:0 Rankl (17.), 1:1 Lobinger (34.), 2:1 Rankl (65.), 3:1 Marcinek (90./+3).

Gelbe Karten: Kayaoglu, Antonaci, Ezekwem – Tomiak.

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen).

Zuschauer: 0.

So geht’s weiter: Samstag, 30. Januar, 14 Uhr: Fortuna Köln – VfB (Südstadion).