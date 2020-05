Abbruch! MBC Duisburg steigt in die Dreiband-Oberliga auf

Einen generellen Saisonabbruch aufgrund der Corona-Krise gibt es im Billard noch nicht. Die Deutsche Billard-Union (DBU) bemüht sich noch um Lösungen, um den Spielbetrieb in den Bundesligen fortzusetzen. Der Landesverband Niederrhein hat hingegen den Spielbetrieb im Karambolbereich final eingestellt. Die ersten beiden Mannschaften jeder Liga steigen auf, die letzten beiden Teams steigen ab.

Gerettet: Das Team der BSG Duisburg um Vereinschef Ulrich Kneip feiert den Klassenerhalt in der Dreiband-Oberliga. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Ich glaube nicht, dass in diesem Jahr noch Spiele in den Vereinsheimen möglich sein werden“, begründet Manfred Franke, Karambol-Sportwart im Billard-Verband Niederrhein, die Entscheidung. Bei der DBU gibt es zudem Überlegungen, den Saison-Rhythmus aufgrund der Corona-Krise auf das Kalenderjahr umzustellen. Dann würde die kommende Spielzeit im Januar 2021 beginnen.

Der frühere Bundesligist BSG Duisburg ist in der drittklassigen Dreiband-Oberliga somit gerettet. Die lange abstiegsbedrohten Wanheimerorter kletterten in der Rückrunde mit 7:3 Punkten ins Mittelfeld. Schlusslicht BC Schrebergarten steigt hingegen mit zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer in die Verbandsliga ab.

Die Hamborner werden in dieser Liga das einzige Duisburger Team sein, denn der MBC Duisburg feiert als Tabellenzweiter hinter dem BC Rothebusch den Oberliga-Aufstieg.

Damit erreichten die Meidericher das erste Ziel ihres ambitionierten Planes. Mittelfristig peilt das Team um Routinier Bajram Ibraimov den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Der MBC war in dieser Saison als Familienbetrieb erfolgreich. Zum Team gehören Ibraimovs Söhne Ali und Amir. Der erst elfjährige Amir Ibraimov gilt als eines der größten Talente im deutschen Billard-Sport.

In der 1. Landesliga ist Aufsteiger BC Neumühl 1963 als Tabellenfünfter gerettet. In der 2. Landesliga belegt die zweite Mannschaft des MBC Duisburg als Tabellenzweiter einen Aufstiegsplatz.

Den Bf Duisburg 02 droht der Abstieg

Auch in den Pool-Billard-Ligen auf Landesebene ruht seit Ende Februar der Spielbetrieb. Eine finale Entscheidung, ob und wie es weitergehen kann, steht hier aber noch aus. Die Billardfreunde Duisburg 02 belegen in der Oberliga aktuell einen Abstiegsplatz. Die zweite und dritte Mannschaft des Klubs, der seine sportliche Heimat im früheren Dreiband-Bundesliga-Spiellokal der BSG Duisburg in Neuenkamp hat, wären in der Verbandsliga gerettet. Der BC Wanheimerort belegt hier einen Abstiegsplatz.