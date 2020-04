Abpfiff für die 3. Liga: Warum der DFB jetzt abbrechen muss

Seit Montag tragen wir beim Einkaufen und in der Bahn Masken. Am Montag diskutierten die Vertreter der Fußball-Drittligisten mit dem DFB über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Man finde den Fehler!

Am Dienstag wurde bekannt, dass der Betrieb in der französischen Ligue 1 vor dem Abbruch steht. In den Niederlanden ist schon in der vergangenen Woche der Vorhang gefallen. Apropos Ausland: Am Mittwoch verlängerte die Bundesregierung ihre Reisewarnung bis Mitte Juni. Corona wird unser Leben noch lange beeinträchtigen, Corona wird noch lange gefährlich bleiben. Und die 3. Liga will im Mai wieder Fußball spielen? Das sollte sie nicht! Der DFB sollte die Saison abbrechen und werten – und endlich das seit Wochen andauernde Tauziehen beenden.

Doch der DFB will die Saison durchboxen. Offenbar um jeden Preis. Das Abstimmungsergebnis vom Montag (10:8 bei zwei Enthaltungen für eine Fortsetzung mit Geisterspielen) wertete der DFB als „wichtigen Schritt“ und eine „mehrheitliche Meinung“. Aber das Ergebnis liest sich auch so: Zehn Klubs – und damit genau die Hälfte – votierten nicht für eine Fortsetzung.

DFL-Zuwendung mit Geschmäckle

Ein Geschmäckle hat zudem der 7,5-Millionen-Zuschuss der DFL: Liga-Chef Christian Seifert hatte am Donnerstag erklärt, dass die Zuwendung aus der Bundesliga nicht an Bedingungen geknüpft sei. Mittlerweile ist bekannt: Der Ball muss rollen, damit das Geld fließt. Eine große Geste sieht anders aus.

Ein gerechter Wettbewerb ist in dieser Saison nicht mehr möglich. Einige Mannschaften trainieren bereits seit mehreren Wochen in Kleingruppen, bei anderen Klubs ruht der Betrieb hingegen – auch aufgrund der Verordnungen im jeweiligen Bundesland. Dass den Spielern womöglich demnächst fünf englische Wochen bevorstehen werden, ist angesichts der Trainingssituation abenteuerlich.

Ein fragiles Konzept

Schon in der 1. und 2. Bundesliga muss die Frage erlaubt sein, ob dem Fußball eine Sonderrolle zusteht, um die Krise meistern zu können. Der Kollege Thomas Hafke warf in der vergangenen Woche in einem Gastbeitrag für die „Ruhrbarone“ die berechtigte Frage auf: „Was ist das für ein Laden, der nach zwei Monaten fast pleite ist?“

Engmaschige Tests, aufwändige Hygienemaßnahmen und Organisationsbestimmungen – alles das, damit ein Spiel zwischen Viktoria Köln und der SG Sonnenhof Großaspach über die Bühne gehen kann? Fragil ist das Konzept ohnehin: Ein einziger positiver Corona-Fall innerhalb einer Mannschaft, gegebenenfalls mit einer folgenden Quarantäne des gesamten Teams kann das Kartenhaus zum Einsturz bringen.

Ein gefährliches Signal

Von einem Neustart im Profifußball würde zudem ein gefährliches Signal ausgehen – für Kinder, die seit Wochen darauf brennen, endlich wieder gegen den Ball treten zu dürfen. Und für Fans, die eventuell dann doch zum Stadion gehen werden oder sich in privaten Gruppen treffen werden, um das Spiel der Zebras im Bezahlfernsehen sehen zu können.