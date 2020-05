Abstieg des MSV Duisburg wäre für Gerstner eine „Gemeinheit“

Auf einmal ging alles ganz schnell. So ernsthaft hatten die Verantwortlichen des MSV Duisburg vermutlich selbst nicht mehr daran geglaubt, dass die unterbrochene Saison in der Fußball-Bundesliga der Frauen noch eine Fortsetzung erleben würde. Nun ist der „Re-Start“ aber auf einmal beschlossene Sache; ab dem kommenden Freitag rollt wieder die Kugel – und die stark abstiegsbedrohten Zebras greifen tags darauf mit der Partie bei Bayer 04 Leverkusen wieder ins Geschehen ein.

Während Offizielle wie DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg oder Liga-Ausschusschef Siegfried Dietrich in den offiziellen Verlautbarungen von einem „starken Signal für den Frauenfußball“ oder dem „historischen Moment, als erste europäische Profiliga der Frauen unter größtmöglichen Sicherheitsfaktoren für Spielerinnen und das Team um das Team herum wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können“, sprechen, geht es für die Zebras um nichts anderes als um den Existenzerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse. Zwar belegt der MSV derzeit einen Nichtabstiegsplatz, aber dieser ist von höchst virtueller Natur, weil der zwei Punkte weniger aufweisende 1. FC Köln noch das bislang nicht terminierte Nachholspiel gegen den USV Jena im Köcher hat.

In Jena ist alles unklar

Diese drei Zähler dürften eine sichere Sache sein, weil die mit zwei Punkten am Tabellenende stehenden Thüringerinnen noch immer in einem völligen Schwebezustand sind. Da in ihrem Bundesland Mannschaftssport durch die Corona-Bedingungen noch bis zum 5. Juni untersagt ist und das Training kontaktlos in Einzelgruppen erfolgt, kommt ihre geplante Teilnahme am Ligabetrieb fast schon einer Wettbewerbsverzerrung gleich.

Die von Trainer Thomas Gerstner erwartete Aufstockung der Liga, verbunden mit einem Nichtabstieg der beiden Letztplatzierten, scheint kein Thema mehr zu sein. Im Gegensatz zum Oberhaus wird die 2. Bundesliga die Saison wohl nicht fortsetzen. Dass die beiden derzeit auf den Aufstiegsplätzen stehenden Teams – Tabellenführer Werder Bremen und der Viertplatzierte SV Meppen – dann die beiden Absteiger ersetzen sollen, bezeichnet Gerstner ironiefrei als „Gemeinheit“.

Nach der Partie bei Bayer Leverkusen – mit vier Punkten mehr als der MSV zumindest noch in halber Schlagdistanz – steht auch gleich das im Abstiegskampf vorentscheidende Duell mit den Kölnerinnen an. In dieser Partie kann Thomas Gerstner dann zumindest wieder auf Pia Rybacki und Paula Radtke zurückgreifen. Beide sind in der kommenden Woche beruflich so eingebunden, dass es ihnen nicht möglich ist, an der angeordneten Quarantäne bis zum Bayer-Spiel teilzunehmen. Ihre Teamkolleginnen sind am Sonntag ins Wyndham Hotel Duisburger Hof in der Stadtmitte eingezogen, das sie nur für die zwei täglichen Trainingseinheiten in Hüttenheim verlassen dürfen. Jede Spielerin hat dort ein Einzelzimmer, dreimal am Tag gibt es ein gemeinsames Essen – mit fünf Personen an einem Zwölfertisch.

Auch nicht dabei ist Jacqueline Broux. Die junge Belgierin, die im bisherigen Saisonverlauf keine Rolle gespielt hatte, erlitt im Training einen Kreuzbandriss. „In den kommenden Wochen hätte sie aber sicher im Kader stehen können“, bedauert Thomas Gerstner. Auch auf Danica Wu kann er nicht mehr bauen. Die Kanadierin, die beim 2:2 gegen Bayern München ihr erfolgreiches Comeback gefeiert hatte, wird aufgrund der Schutzbestimmungen nicht aus ihrer Heimat zurückreisen dürfen.

>>> INFO: Donnerstag geht’s in der Arena gegen Köln

Am Samstag um 14 Uhr bestreitet der MSV die Partie bei Bayer Leverkusen – allerdings nicht in Leverkusen, sondern im Jugendfußballzentrum Kurtekotten jenseits der Stadtgrenze in Köln. Apropos Köln: Nächster Gegner ist dann Abstiegshauptkonkurrent 1. FC Köln. Das schon zweimal abgesagte Kellerduell wird nun am Donnerstag, 4. Juni, um 18 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena nachgeholt.

Terminiert sind diese weiteren Spiele: MSV – SC Sand (Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr), 1. FFC Frankfurt – MSV (Freitag, 12. Juni, 19.15 Uhr), 1899 Hoffenheim – MSV (Mittwoch, 17. Juni, 16 Uhr).

Noch ohne exakten Termin sind die beiden letzten Saisonspiele: MSV – Turbine Potsdam (geplant für Sonntag, 21. Juni), FF USV Jena – MSV (geplant für Sonntag, 28. Juni).