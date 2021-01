Abstiegskandidat MSV Duisburg verstärkt sich im Angriff

Duisburg Die Zebras werden auf der Suche nach notwendigen Verstärkungen in Schweden fündig. Am Freitag steht ein Test beim Nachbarn in Essen an.

Die erste Winterpause unter Corona-Bedingungen liegt hinter den Fußballerinnen des MSV Duisburg. Vor ziemlich genau einem Monat bestritt das Team von Thomas Gerstner das letzte Spiel in der Bundesliga: Im Kellerduell beim SV Meppen gab es ein torloses Remis. Bevor es am 7. Februar bei Eintracht Frankfurt wieder um Punkte für den Klassenerhalt geht, bestreitet das noch immer sieglose Schlusslicht am Freitag um 18 Uhr beim Ligagegner und Nachbarn SGS Essen die erste von nur zwei Vorbereitungspartien. Die zweite steht am Sonntag, 31. Januar, an – kurioserweise beim direkten Rivalen SV Meppen.

Coach Gerstner wird diese Duelle auch nutzen, um seine neuen Spielerinnen unter die Lupe zu nehmen. Deren drei sind es seit Donnerstag: Zu Hanna Hamdi (Borussia Bocholt) und Mara Grutkamp (SGS Essen) gesellt sich mit Hannah Wilkinson eine gestandene neuseeländische Nationalspielerin. Die 28-Jährige hat bereits an drei Weltmeisterschaften teilgenommen und bringt es auf 98 Einsätze für die „Football Ferns“, in denen die Stürmerin 28 Tore erzielt hat. Viel internationale Erfahrung hat sie auch schon auf Vereinsebene gesammelt. Nach ihrer Zeit im Hochschulteam der University of Tennessee kickte sie in Schweden für Vittsjö GIK, in Portugal für Sporting Lissabon und zuletzt wieder in der ersten schwedischen Liga für Djurgardens Stockholm.

Erinnerung an Meikayla Moore

Ihre sportlichen Qualitäten sind unbestritten – wichtig war aber nach dem Fehlgriff mit der US-Amerikanerin Jorian Baucom, dass sie auch menschlich ins Team passt. Die „Prüfung“ in dieser Hinsicht nahm ihre neue irische Teamkollegin Claire O‘Riordan vor, mit der es naturgemäß die geringste sprachliche Hürde geben dürfte. „Claire sagt, Hannah sei genau wie ,Mouse‘“, berichtet Thomas Gerstner.

„Mouse“ ist der Spitzname von Meikayla Moore: Die fröhliche Neuseeländerin hatte von 2018 bis 2020 für den MSV gekickt, ehe sie im Sommer zum FC Liverpool gewechselt war. O‘Riordan und Wilkinson werden sich auch eine Wohnung teilen.

Baucom entschied sich gegen Verbleib

Logisch, dass sich Gerstner und sein Co-Trainer Nico Schneck von der neuen Angreiferin die oftmals vermisste Durchschlagskraft im Angriff erhoffen, aber eben auch die Bereitschaft, sich in den Dienst des Teams zu stellen. „Das ist nun einmal die DNA des MSV Duisburg“, sagt der Coach, der deshalb nur in Maßen bedauert, dass sich Jorian Baucom gegen einen Verbleib entschieden hat. Zwar war sie die erfolgreichste Stürmerin, habe aber klar durchblicken lassen, dass sie nicht willens sei, auf dem Trainingsplatz an sich zu arbeiten. „Dann war es besser, sich zu trennen“, so Gerstner.

Die beiden weiteren Zugänge haben bislang weniger Meriten sammeln können, sollen aber auch eine wichtige Rolle in der Restrunde spielen. Bei Offensivkraft Hanna Hamdi setzt Gerstner auf deren Schnelligkeit; Mara Grutkamp ist für die Mittelfeldzentrale vorgesehen. Sie dürfte beim Test an der Essener Ardelhütte gegen ihr Ex-Team zum Debüt in Zebrastreifen kommen. Verletzt weiterhin außen vor sind Meret Günster, Lucia Harsanyova und Ecem Cumert.