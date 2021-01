Ärger bei der RESG Walsum über den europäischen Verband

Duisburg Europapokal soll mit Teams aus Spanien und Portugal ausgetragen werden. Die eingezahlten Beiträge hätten die Duisbuger gern zurück.

Rollhockey gehört zu den zahlreichen Sportarten, die hierzulande während der Pandemie eine vollständige Zwangspause einlegen müssen. Die Frauen und die Männer der RESG Walsum spielen zwar in der Bundesliga, sind aber von einer Profiexistenz, wie sie für eine Ausnahmegenehmigung notwendig wäre, so weit wie nur denkbar entfernt. In den Rollhockey-Hochburgen im Süden Europas ist das anders – und das sorgt nun nicht nur beim deutschen Rekordmeister aus dem Duisburger Norden für Unmut.

Stein des Anstoßes sind die europäischen Vereinswettbewerbe. Die RESG hatte sich mit ihren beiden Teams für den WS Europe Cup und den WS Female Cup qualifiziert, doch unter den aktuellen Umständen, die angesichts der Pandemiemaßnahmen keine nationalen Meisterschaften zulassen, kommt für die Walsumer naturgemäß auch keine Teilnahme auf internationalem Parkett in Betracht. So halten es auch die Vereine in den allermeisten anderen beteiligten Ländern, was aber für den Verband World Skate Europe kein Grund ist, auf seine Wettbewerbe – zu den beiden genannten kommt noch die Euroleague als „Königsklasse“ bei den Männern – zu verzichten. Diese sollen nun im Rumpfformat fortgeführt werden: mit fast ausnahmslos spanischen und portugiesischen Teams.

Kritik aus Walsum am Verband

„Wird jetzt aus der Euroliga die iberische Liga?“, fragt sich nicht nur Reinhold Luerweg, Abteilungsleiter der RESG Walsum und auch im deutschen Verband aktiv. Für ihn ist das Ausblenden fast aller anderen nationalen Verbände, die ihre Teilnehmer zurückgezogen haben, ein weiterer Beleg für die seit Jahren zu beobachtende Denkweise beim Kontinentalverband, sich nur um die Belange der „Großen“ zu kümmern.

Die Verärgerung wird aber noch dadurch potenziert, wie nun mit den Klubs umgegangen wird, die keine Möglichkeit sehen, im Europapokal mitzumischen. Zwar wurde generös das Angebot gemacht, „straffrei“ den Rückzug vollziehen zu können, doch die bereits eingezahlten Teilnahme- und Passgebühren will WSE einbehalten. „Es kann ja wohl nicht sein, dass dadurch dann die Euroleague finanziert werden soll“, beschwert sich Reinhold Luerweg. Das entsprechende Formular zum straffreien Rückzug sei mit der Erklärung eines Verzichts auf die Rückerstattung verbunden gewesen. „Wir haben das auf Aufforderung unterschrieben, diesen Passus aber gestrichen“, so Luerweg.

Neue Interessengruppe hat sich gebildet

Wie es nun weitergeht, ist offen. Die „kleinen“ Verbände Rollhockey-Europas – neben Deutschland sind dies Andorra, Belgien, England, Israel, die Niederlande, Österreich und die Schweiz – haben sich in einer Interessengruppe zur „Re-Organisation“ des Kontinentalverbandes zusammengetan. Auf eine Abspaltung laufe dies, so Luerweg, momentan noch nicht hinaus: „Wir könnten dem Verband aber zeigen, dass auch der Rest Europas in der Lage ist, Turniere auszurichten.“

Freilich gilt dies nur für eine Zukunft, in der überhaupt irgendwann wieder Rollhockey vor Zuschauern gespielt werden kann. Der RESG-Chef sagt: „Momentan ist es zumindest noch denkbar, dass wir die aktuelle Bundesliga-Saison ohne Play-offs zu Ende bringen. Der Wille dazu ist jedenfalls gegeben.“