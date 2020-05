Altin und Uzun verlassen den SV Genc Osman Duisburg

Der Fußball-Landesligist SV Genc Osman Duisburg muss nach Valdet Totaj, Samet Sadiklar (beide SV Scherpenberg), Ali Basaran und Furkan Akay (beide Duisburg 08) zwei weitere Abgänge verkraften.

So wird Routinier Salih Altin (32) die Neumühler ebenfalls verlassen und sich den 08ern in Hochfeld anschließen. Der 22-jährige Hakan Uzun will es in der Oberliga versuchen. „Er hat einige Angebote und möchte es machen“, sagt Ilyas Basol, der Sportliche Leiter von Genc Osman. „Ich habe für beides Verständnis. Kein Verständnis habe ich aber dafür, dass mir beide erst zusagen und dann doch etwas anderes machen“, so Basol, der nun davon ausgeht, neben den fünf bekannten Zugängen noch zwei weitere Spieler finden zu müssen, „die auch eine gewisse Qualität mitbringen“.

Altin, der für Wuppertal in der 3. Liga gespielt hat, war drei Jahre lang in Neumühl. Uzun kam vor der Saison aus Velbert.