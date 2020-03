Andreas Wink verabschiedet sich nach 15 Jahren vom VfB

Duisburg. Der Homberger Routinier wechselt in die Verbandsliga. Die Planungen für die neue Saison sind bei den Duisburgern noch nicht abgeschlossen.

Mirko Szymanowicz spielt für den VfB Homberg. Sven Upietz ebenfalls. Und auch Nikolai Lenz hält für die Gelb-Schwarzen die Knochen hin. Zumindest, wenn man der Internetpräsenz des Handball-Oberligisten Glauben schenkt. Unter dem Reiter „Team“ ist dort noch immer die Mannschaft aufgeführt, die in der Saison 2018/19 aus der Regionalliga Nordrhein abstieg. 15 Spieler standen Achim Schürmann, dem damaligen Trainer, zur Verfügung.

„Unsere Website ist nicht mehr aktuell, da müssen wir ran“, weiß Sascha Thomas, der im Juni 2019 die Nachfolge Schürmanns antrat und zusammen mit dem Sportlichen Leiter Tobias Reich einen Umbruch einleiten musste, der seinesgleichen sucht. Neun Spieler verließen den VfB gleich nach dem Abstieg. Am Ende dieser Saison, wann immer das auch sein wird, kommen drei langjährige Leistungsträger hinzu. Dass Abwehrchef Marius Brunotte (HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen) und Allrounder Jan Roschig (Hülser SV) den Verein nach fünf Jahren verlassen, steht schon seit einigen Wochen fest. Mit Andreas Wink erklärte nun auch das Urgestein schlechthin seinen Abschied. Nach 15 Jahren macht „Winki“ winke, winke. Der Mittelmann kehrt zu seinem Jugendverein TV Kapellen zurück, mit dem er in der Verbandsliga ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen will.

Trainer Thomas: „Er hat immer alles gegeben“

Sascha Thomas wünscht dem 29-Jährigen nur das Beste: „,Winki‘ ist ein tadelloser Sportsmann, und ich bin froh, dass er nach dem Abstieg aus der Regionalliga den Umbruch noch mit eingeleitet hat. Er hat immer alles für den VfB gegeben und seinen Wunsch, sich nochmal zu verändern, von Anfang an offen kommuniziert.“ In Kapellen trifft Wink auf die ehemaligen Homberger Andreas Dürdoth, Tim Leigraf und Nils ter Haar. Trainiert werden die Moerser von Christian Ginters, der zu Drittliga-Zeiten für die SG OSC Löwen Duisburg auflief.

Beim VfB herrscht trotz der Abgänge von Brunotte, Roschig und Wink und dem Corona-bedingten Schwebezustand Gelassenheit vor. Das liegt zum Einen am aktuellen Tabellenstand. Als Elfter ist das Thomas-Team aus dem Schneider. Egal, ob die Saison annulliert oder aber gewertet wird. „Wir standen zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz und tun es auch jetzt nicht“, so Thomas.

Verletzungspech nahm enorme Ausmaße an

Lange Zeit waren die Homberger aller Sorgen ledig, erst als das Verletzungspech enorme Ausmaße annahm, wurde das Eis dünner. Die Haupttorschützen Robin Werner und Joshua Rippelmeier ereilte das vorzeitige Saisonaus, ebenso Rechtsaußen Florian Rohde und Mittelmann Stephan Ulrichs. Letzterem traut Sascha Thomas „absolut zu, in Winkis Fußstapfen zu treten“. Der 20-Jährige kam im November von der HSG Neuss/Düsseldorf und hinterließ bis zu seiner Schulterverletzung einen richtig guten Eindruck.

Aus seinen finanziell beschränkten Mitteln macht der VfB auch in der nächsten Saison eine Tugend und setzt seine Verjüngung fort. Stand jetzt werden Tobias Reich und Torhüter Aaron Mertineit die einzigen Ü30er im Kader sein. Als Neuzugänge stehen Philipp Buschhorn (Rückraum, TB Oberhausen), Torben Schmitz (Rechtsaußen, Bayer Uerdingen) und Jörn Grieger (Kreis, HSG RW/TV Oberhausen) fest.

„Unter normalen Umständen wären wir jetzt wohl schon mit den Planungen durch“, sagt Sascha Thomas. Aufgrund von Corona haben die Homberger nun aber noch auf Linksaußen sowie im Rückraum Handlungsbedarf. Auch auf der Torhüterposition könnte es noch Bewegung geben. Denn noch ist nicht absehbar, wie lange Yannick Wächter berufsbedingt fehlt. „Ich hätte schon gerne dauerhaft drei Torhüter dabei“, so Thomas.