ASC Duisburg patzt gegen den SSV Esslingen

Es war ein eher durchwachsenes Wochenende für die Duisburger Teams in der Deutschen Wasserball-Liga. Während der ASC Duisburg im Kampf um Platz drei in der Pro A einen herben Rückschlag hinnehmen musste, konnte der Duisburger SV 98 in der Pro B nur wenig Boden gut machen.



ASC Duisburg –

SSV Esslingen11:12

Viertel: 2:2, 4:3, 2:3, 3:4

Tore: Tanaskovic (4), Gansen, Bakulo (je 2), Eidner, Möller, Manolakis.



Paul Schüler steigerte sich in seinem Bemühen, den Gau gegen Esslingen zu verhindern, von Minute zu Minute. Erst instruierte der ASCD-Trainer sein blutleer wirkendes Teams energisch, später dann zunehmend lautstark, letztlich konnte er sein Unverständnis über die gezeigte Leistung nur noch mit zwei gebrüllten Fragen (nur eine davon zitierfähig) zum Ausdruck bringen. „Was ist denn los?“ Die Antwort: Vor allem im Angriff waren die Amateure ein Schatten ihrer selbst. „Wir haben in so gut wie jeder Situation die falsche Entscheidung getroffen“, seufzte Schüler nachdem die 11:12-Niederlage besiegelt war. „Wir haben uns in der eigenen Halle den Schneid abkaufen lassen – das tut am meisten weh. Offenbar haben wir in der Winterpause mal kurz vergessen, dass wir gegen jeden Gegner verlieren können, wenn wir nicht alles geben. Das wurde uns heute gezeigt.“

Besonders bitter: den Siegtreffer erzielten die Gäste erst 20 Sekunden vor Schluss. Zuvor hatten Dennis Eidner und Djordje Tanaskovic einen 9:11-Rückstand noch egalisieren können.

In den kommenden Tagen will der ASCD die Pleite aufarbeiten. Am Samstag steht das knifflige Auswärtsspiel in der Liga bei den White Sharks Hannover an, am Sonntag (16 Uhr, Schwimmstadion) folgt das schwere Pokalspiel daheim gegen den SV Ludwigsburg.





SV Bayer 08 Uerdingen –

Duisburger SV 98 14:14

Viertel: 6:3, 2:6, 4:3, 2:2

Tore: Boffen, Dostlebe (je 3), Gehlen (2), Schüring, Sensen, Florian Gromann, Schöpp, van Anholt, Werner.





Duisburger SV 98 –

SV Würzburg 05 9:9



Viertel: 4:2, 2:2, 2:4, 1:1

Tore: Boffen, Ranta, Theis (je 2), Schüring, Florian Gromann, van Anholt.





Vier Punkte wollte die 98er holen, zwei sind es geworden. Für Trainer Christian Vollmert war das Glas damit halb voll: „Das Positive ist, wir haben nicht verloren.“ Auch ein Sieg war im Bereich des Machbaren – sowohl gegen Uerdingen am Samstag, als der vermeintliche Siegtreffer von Mika van Anholt Sekunden vor dem Ende keine Anerkennung fand, als auch gegen Würzburg. Da scheiterten die 98er allerdings allzu oft in Überzahl. Vollmert: „Man hat wieder eine Steigerung gesehen. Jetzt müssen wir eben gegen Hamburg gewinnen.“