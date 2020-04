Auch eine Fußball-Zwangspause bis 2021 ist möglich

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitag die traditionelle Laufzeit einer Saison bis zum Sommer 2021 außer Kraft gesetzt. Das betrifft alle Spielklassen von der 3. Liga abwärts – einschließlich der Jugendklassen. Damit könnte sich das Aufstiegsrennen des MSV Duisburg beispielsweise bis in den Spätsommer und auch weit darüber hinaus hinziehen.

DFB-Vizepräsident Rainer Koch, erklärte: „Das bedeutet, die laufende Saison kann, sofern nötig und kein Abbruch gewollt ist, in allen Spielklassen über den 30. Juni 2020 hinaus verlängert werden und das Spieljahr 2020/2021 zu einem späteren Zeitpunkt beginnen oder notfalls sogar ganz oder teilweise entfallen.“ Zudem legte der DFB fest, dass es nun möglich ist, Spielerverträge den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Frymuth: „Nicht an Fußball zu denken“

Der DFB äußerte sich auch zu einem möglichen Abbruch der Saison. Die Mitgliedsverbände könnten in diesem Fall Regelungen über Auf- und Abstiege bis zur Nichtwertung der Spielzeit treffen.

Am Freitag meldete sich auch Peter Frymuth, Präsident des Fußball-Verbandes Niederrhein und ebenfalls DFB-Vize, zu Wort. „Derzeit ist nicht an Fußball zu denken, weder in den Profiligen noch bei den Amateuren von der Kreisliga bis hoch zur Oberliga sowie im Jugendbereich“, verweist Frymuth auf die weiterhin angespannte Corona-Situation. Die Aufhebung des klassischen Saison-Kalenders ist im Interesse des 63-Jährigen. Frymuth: „Es darf am Ende kein ,Durchpeitschen’ von Spielen geben.“

Der FVN-Boss äußerte sich zudem darüber, wie der Spielbetrieb wieder beginnen könnte. Derzeit sind die Sportstätten bis zum 19. April gesperrt. Wenn der Zugang zu den Sportanlagen wieder erlaubt ist, will der Verband die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mindestens 14 Tage vorher ankündigen, damit sich die Mannschaften vorbereiten können.

An Spekulationen über einen Saisonabbruch will sich Peter Frymuth öffentlich nicht beteiligen. Er räumte indes ein, dass der Verband Gedanken in alle Richtungen mache und sich auf verschiedene Szenarien vorbereite.

Viele Duisburger Amateur-Fußballer halten sich derzeit mit individuellen Einheiten fit, um für den „Tag X“ vorbereitet zu sein. Maik Sauer, Trainer des Bezirksligisten Viktoria Buchholz, zeigt Verständnis für die Verbandsfunktionäre: „Sie haben keinen leichten Job.“ Der Coach sagt zudem: „Du musst als Mannschaft und Verein offen für Lösungen sein.“ Dazu gehöre auch die Möglichkeit der Fortsetzung der Saison.

Basol bricht Lanze für Funktionäre

Ilyas Basol, Trainer des Landesligisten SV Genc Osman Duisburg, würde im Juni weiterspielen. „Meine Jungs haben zum großen Teil ihren Urlaub erst später geplant. Wir sollten die Spiele durchziehen, sobald es wieder geht.“ Auch Basol bricht eine Lanze für die Verbandsfunktionäre: „Wir müssen da jetzt gemeinsam durch.“

Julien Schneider, Coach des DSV 1900, hält eine sportliche Beendigung der Saison bis zum 30. Juni für unmöglich: „Viele Vereine haben doch nur einen Platz. Wie will man da mit allen Mannschaften aus Nachwuchs und Senioren rechtzeitig alle Spiele durchführen?“ Die Vertragslage macht es seiner Meinung nach allerdings schwierig. „Viele Mannschaften haben für die Zeit ab dem 1. Juli doch schon einen Großteil des Teams beisammen.“ Da bleibt es spannend, wie der DFB dies rechtlich beheben will.

„Ich glaube nicht daran, dass wir im Rahmen des normalen Zeitplans dieser Saison noch Fußball spielen werden“, sagt Michael Pomp, Trainer von Hamborn 07. „Ich bin nach wie vor dafür, die Saison abzubrechen und Auf- und Abstiege anhand der Hinrunden-Abschlusstabelle durchzuführen“, so Pomp.