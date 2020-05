Auch Rollhockey-Saison wird abgebrochen

Trotz aller Lockerungen ist es noch völlig ungewiss, wann wieder Sport mit Körperkontakt getrieben werden kann – erst recht auf Bundesebene. Daher überrascht diese Nachricht nicht: Die Rollhockey-Kommission des Deutschen Rollsport- und Inlineverbandes hat die Saison für die Damen und Herren abgebrochen. Weil die Bundesligisten nur noch zwei oder weniger Spiele zu bestreiten hatten, wurde auch ohne Play-offs ein Meister gekürt. Bei den Herren geht der Titel damit zum dritten Mal in Folge an den SK Germania Herringen; die RESG Walsum beendet die Saison als Dritter. Bei den Damen gibt es ein Novum: Erstmals überhaupt heißt der Meister IGR Remscheid. Zuletzt hatte die ERG Iserlohn achtmal in Folge die Meistertrophäe nach oben gestemmt. Walsum belegt den fünften Rang. Sieger der 2. Herren-Bundesliga wurde der HSV Krefeld.

„Eine weitere Hängepartie mit unklarem und unsicherem Saisonverlauf wird es für unsere Spielerinnen und Spieler, die Verantwortlichen in den Vereinen und im Verband sowie die Rollhockey-Fans vor den Toren der noch immer geschlossenen Sporthallen damit nicht geben“, erklärte Thomas Ullrich, der Vorsitzende der Sportkommission Rollhockey. Aufgrund der „schiefen Tabelle“ hatte die Rollhockey-Kommission zwar – analog zum Handball – eine Punktquotientenregelung beschlossen, die die Tabelle in beiden Fällen aber nicht veränderte. Die Pokalwettbewerbe – Ende März hätte das Halbfinale stattfinden sollen -- wurden ohne Ergebnis abgebrochen. Die RESG war mit Herren und Damen jeweils im Achtelfinale gescheitert. „Zu dieser Entscheidung gab es keine Alternative“, sagt Tobias Wahlen, Torhüter bei der RESG. „Die Kommission hatte die Meinung der Vereine eingeholt. Auch wir in Walsum waren für den Abbruch“, erklärt Wahlen.

Torhüter macht weiter

Das bedeutet nun auch: Der Goalie wird weitermachen: „Aufgrund meiner Knieverletzung habe ich in diesem Kalenderjahr nur zwei Spiele gemacht. Außerdem wollten wir das Finale erreichen. So will ich meine aktive Laufbahn dann doch nicht beenden“, betont Wahlen.

Der Torhüter hat während der Verletzung und der Corona-Krise einen ganz besonderen Weg der anderweitigen Beschäftigung gefunden. „Ich habe einen Rollhockey-Livetalk ins Leben gerufen. So etwas gibt es ja auch in anderen Sportarten“, sagt Wahlen. „Die meisten sehen uns ja nur während der 50 Minuten auf dem Feld. So bekommen sie noch einen anderen Einblick.“ Immer am Sonntagabend kann man Wahlen, der auch Bundestrainer ist, und seinem jeweiligen Gast zuhören. „Das läuft auf der Facebook-Seite und dem YouTube-Kanal von Rollhockey.de. Dort sind auch alle alten Folgen zu finden.“

Wie Kommissionschef Thomas Ullrich erklärt, gibt es zumindest für den Nachwuchs noch eine kleine Hoffnung, in dieser Saison noch einmal zum Schläger greifen zu können. Im Herbst könnte die Deutsche Meisterschaft vielleicht ausgetragen werden. Eine Entscheidung dazu soll Ende Juni fallen.