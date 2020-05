Auf- und Abstiege nach vorläufiger Einteilung im Konjunktiv

Zum Monatswechsel hat der Westdeutsche Basketball-Verband eine Liste der „vorläufigen Anwartschaften“ auf die Ligazugehörigkeit seiner Vereine verschickt – die aber weitgehend im Konjunktiv zu verstehen ist. Wie der Verband zudem mitteilte, sind die nach dem coronabedingten Saisonabbruch zugelassenen Wildcard-Anträge von Klubs, die entweder noch hätten aufsteigen oder die Klasse halten können, noch nicht vollständig bearbeitet.

Klar ist aber, dass die erste Herren-Mannschaft der BG Duisburg-West aus der Oberliga absteigen muss. Zwar hatte die Spielgemeinschaft aus Rumelner TV, Homberger TV und VfL Rheinhausen theoretisch noch die Chance auf den Klassenverbleib, „aber in der Ausschreibung hatte der WBV festgelegt, dass der Abstand nicht mehr als vier Punkte betragen darf“, erklärt Patrick Grabow, Vorstandsmitglied der BG West. Da der Rückstand der West-Duisburger bereits doppelt so groß war, muss das Team nun den Gang in die Landesliga antreten. „Wir freuen uns, dass unser Trainer Predrag Radanovic mit uns den Weg antritt“, so Grabow. Die Westler wollen weiterhin mit einem jungen Team antreten – aber auch gerne wieder in die Oberliga hoch. In der Bezirksliga sind derzeit noch zwei BG-Teams gelistet – die Spielgemeinschaft wird aber nur eines dort an den Start schicken.

Entscheidung bis Ende Mai

Von Verbandsseite ist dagegen der Aufstieg der BG-West-Damen in die Regionalliga sicher. „Wir haben uns selbst den 26. Mai als Ziel gesetzt, um zu sehen, ob wir ein Team zusammenbekommen“, sagt Grabow. Bis zum 31. Mai ist der Aufstiegsverzicht noch möglich. Neuer Trainer ist Christopher Wahrburg. Für die BG West ist es der erste Regionalliga-Aufstieg – der HTV spielte schon einmal in dieser Klasse. Wieviele Reserven die BG West in welcher Klasse meldet, steht noch nicht fest. In der Damen-Bezirksliga spielen der VfvB Ruhrort/Laar und die Walsum Beavers Ellys.

Bei Basket Duisburg ist noch einiges im Konjunktiv. „Wir haben bei den Damen abgewartet, ob wir nicht ohnehin in der Oberliga gelistet werden“, sagt Vereinsvorsitzender Martin Feldhoff. Da das nicht passiert ist, wird der bei Saisonabbruch Zehntplatzierte nun einen Wildcard-Antrag stellen, was noch bis zum 6. Mai möglich ist. Aktuell wird sowohl die erste als auch die zweite Damen-Mannschaft des Vereins in der Landesliga gelistet. Die ersten Herren von Basket werden – wie die BG West – in der Landesliga spielen. Feldhoff zeigte sich etwas verwundert, dass die zweite Mannschaft noch nicht in der Bezirksliga gelistet worden ist. Da dies über eine Wildcard lief, kann es sein, dass über den Antrag noch nicht entschieden worden ist.