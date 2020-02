Duisburg. Beinahe hätte es zum Sieg gereicht, doch die Partie in Aachen endet 2:2. In zwei Wochen reicht nach allem Dafürhalten ein Remis gegen Münster.

Aufstieg vertagt: Club Raffelberg spielt 2:2 in Aachen

Zahlreiche Fans hatten den Club Raffelberg am Sonntagnachmittag zum Auswärtsspiel beim Aachener HC begleitet – und als die Spielzeit bereits abgelaufen war, machten sie sich fertig zum Jubel. Denn eine Strafecke stand noch aus. Die ging nicht rein, wurde aber wiederholt – und diesen Versuch stoppte ein Aachener Verteidiger auf der Linie. So blieb es beim 2:2 (0:0) – die Aufstiegsentscheidung wird damit auf den letzten Spieltag vertagt.

Leusmann will es zu Hause wuppen

„Wir wissen, dass wir es nun zu Hause wuppen können“, nahm es CR-Trainer Tim Leusmann gelassen. Das letzte Spiel steht allerdings erst in zwei Wochen an. Am Sonntag, 16. Februar, um 12 Uhr geht es gegen den THC Münster. Wahrscheinlich reicht bereits ein Remis, weil Raffelberg (+29) das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber Verfolger ETG Wuppertal (+12) hat. Die Elberfelder spielen zum Abschluss gegen Aachen und müssten schon verblüffend hoch gewinnen, solange Raffelberg nicht verliert.

Nach der Pause geriet der CR mit 0:2 in Rückstand, glich aber durch zwei Tore von Tom Jakscha aus. „Das war ein Glücksgriff, denn ich habe Tom nach einem kurzfristigen Ausfall erst am Sonntagmorgen für das Spiel nachnominiert“, berichtet Leusmann. „Das Spiel war erwartet schwer. Wie es sich schon im Hinspiel angedeutet hat, ist Aachen meiner Meinung nach der stärkste Gegner“, so Leusmann.