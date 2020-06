Beim MSV Duisburg steht der Vermeij-Einsatz auf der Kippe

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Samstag gegen den Chemnitzer FC. Die personelle Situation spitzt sich beim Tabellenführer weiter zu.

Der Weg ist noch lang, doch die Wandergruppe des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg wird immer kleiner. Für das Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena gegen den Chemnitzer FC (Samstag, 14 Uhr) fallen die verletzten Abwehrspieler Arne Sicker und Marvin Compper aus. Stürmer Vincent Vermeij konnte mit muskulären Problemen am Freitag nicht trainieren. Sein Einsatz steht auf der Kippe.

Arne Sicker hat sich im Spiel gegen Jena eine Zerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. Die Ursache dafür sei im Rückenbereich zu finden, erklärte MSV-Trainer Torsten Lieberknecht, der hofft, dass der Linksverteidiger vielleicht schon am Mittwoch wieder dem Kader angehören kann. Bei Innenverteidiger Marvin Compper streikt wieder die Wade. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wann der Routinier wieder zur Verfügung stehen wird.

Trainer Torsten Lieberknecht setzt beim MSV Duisburg auf die Offensive. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto/POOL

Bei Vincent Vermeij wird sich der Einsatz kurzfristig entscheiden. Angreifer Sinan Karweina (21) mag es verzeihen: Vermeij ist der letzte verbliebene Vollblutstürmer der Zebras. Dem Niederländer, der sich nicht nur als Torjäger auszeichnet, sondern auch als Arbeitstier, stecken zwei Spiele über die volle Distanz in den Knochen. Das hat Spuren hinterlassen.

Ohne Vermeij, der für die Zebras in den letzten beiden Partien jeweils einmal traf und somit nun bei zwölf Saisontoren steht, müsste Lieberknecht improvisieren. Leroy-Jacques Mickels hat die Stürmer-Rolle im DFB-Pokal schon einmal übernommen. Moritz Stoppelkamp wäre auch ein Kandidat – natürlich gilt das für Sinan Karweina auch.

Das Spiel nach vorne hat Torsten Lieberknecht, der sich in der Krise vor die Mannschaft stellt, als Schlüssel für den Weg aus der Talsohle ausgemacht. „Wir müssen mehr in die Offensive investieren, um ein Spiel zu gewinnen“, sagte der 46-Jährige am Freitag. Salopp interpretiert: Wenn die Abwehr zu viel zulässt, dann muss die Offensivabteilung eben genügend Tore erzielen, um trotzdem noch zum Erfolg zu kommen.

MSV Duisburg soll offenen Schlagabtausch vermeiden

Aber die Zebras dürfen gerne auch besser verteidigen – allein schon,um ihrem Torwart Leo Weinkauf einen Gefallen zu tun. Lieberknecht, der gegen Jena (1:1) eine Steigerung gegenüber dem Match in München (2:3) ausmachte, war nach eigenem Bekunden in den letzten zwei Tagen im Mannschaftskreis auch als Prediger unterwegs, den Jungs hätten die „Ohren geblutet“, wie der Coach es am Freitag ausdrückte.

Das Wort des Trainers – „Es ist die große Kunst, dass die Jungs den Glauben nicht verlieren“ – zielte demnach auf Grundsätzliches ab. Die Mannschaft müsse aufmerksam und diszipliniert agieren. Da sah der Pfälzer zuletzt Defizite. Er machte dabei „einen Schuss Naivität“ aus. Das hätte zu einem offenen Schlagabtausch geführt – und das ist aktuell nicht die Spielweise, die dem Spitzenreiter behagt. Spaß an so einem Spektakel hätten allenfalls Zuschauer. Da es die aber derzeit im Stadion nicht gibt, können die Zebras darauf auch gerne verzichten.

CFC-Trainer lobt den MSV Duisburg

Chemnitz kommt mit einem Sieg (1:0 in Würzburg gegen Jena) und einer Niederlage (0:1 daheim gegen Großaspach) im Gepäck an die Wedau. Die Sachsen, die das Hinspiel gegen schwache Meidericher mit 3:1 gewannen, hingen lange im Tabellenkeller fest, konnten sich aber befreien und wollen nun den Platz im Mittelfeld festigen.

CFC-Trainer Patrick Glöckner bezeichnete den MSV im Vorfeld der Partie als „mit die beste Mannschaft der Liga“. Die aktuelle Krise der Zebras ist für den Coach kein Grund, seine Sichtweise zu ändern. Glöckner verweist auf die „individuelle Qualität“ und die variable Spielweise mit Positionswechseln der Zebras. Torsten Lieberknecht mag das gerne hören – schöner wäre es indes, wenn sich das auch im Ergebnis niederschlagen würde.

Heimrechttausch „ein Unding“

Kein Verständnis zeigt der Duisburger Trainer übrigens für den Heimrecht-Tausch zwischen Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag. Den Roten Teufeln, am Mittwoch nächster Auswärtsgegner der Zebras, bleibt eine aufwändige Auswärtsfahrt erspart, die Regeneration ist einfacher. „Ich bin sehr erstaunt darüber. Ich versuche, die Haltung zu wahren. Nachvollziehbar ist das nicht“, sagte Lieberknecht, um nachzuschieben: „Das ist ein Unding.“