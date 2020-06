Brüderpaar spielt in der NRW-Liga für Meiderich 06/95

Noch vor ein paar Jahren hatte Meiderich 06/95 in den Tischtennis-Ligen den Status einer Fahrstuhlmannschaft zwischen Verbands- und Landesliga inne. Jetzt hat das Team den Aufstieg in die NRW-Liga geschafft und ist dabei, den Status als klare Nummer eins in Duisburg nachhaltig zu untermauern. Die Besetzung für die kommende Saison, von der freilich noch immer nicht klar ist, unter welchen Umständen sie steigen kann, steht nun fest.

Mit gleich drei weiteren Neuzugängen umfasst die eigentliche Erstvertretung nun acht Akteure. Von diesen werden zwei nominell für die in die Bezirksliga aufgestiegene zweite Mannschaft gemeldet. Einen guten Namen in der Region haben die Brüder Arasch und Arja Hosseini, die in Meiderich mal wieder gemeinsam in einem Team antreten wollen. Während Arasch zuletzt in der NRW-Liga für die SG Heisingen an die Platte ging, kommt Arja vom Verbandsligisten TTC Schwarz-Weiß Velbert.

Zurück in Duisburg: Patrick Schüring. Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

Kurzfristig hat sich auch noch ein alter Bekannter den 06ern angeschlossen: Patrick Schüring kehrt vom letztjährigen Ligagegner Post SV Oberhausen zu seinem Ex-Verein zurück; zuvor hatte er mehrere Jahre in der Verbandsliga für die TTV Hamborn 2010 gespielt. Damit sieht die Meidericher Formation nun so aus: 1. Andrzej Borkowski, 2. Arasch Hosseini, 3. Eusebio Vos, 4. Alexander Bosliakov, 5. Patrick Schüring, 6. Christian Knorr. Arja Hosseini und Jörn Glomb gehören nominell zur „Zweiten“. Sportwart Werner Schmitz-Büsing freut sich über den breit aufgestellten Kader: „Man weiß ja beispielsweise nie, ob Eusebio Vos aus Chile anreisen kann.“

Auch für die weiteren Teams der Sportvereinigung gibt es Verstärkungen. Luca Wendland, der vom Nachbarn Meidericher TTC kommt, spielt nun für die „Dritte“ in der Bezirksklasse, Lisa Schreyl vom SV Wanheim will ihr Können für die Frauenmannschaft unter Beweis stellen, die in die Verbandsliga zurückgekehrt ist.