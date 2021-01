Christoph Enders beim OSC: Aus der Heimat zu Freunden

Duisburg Christoph Enders erklärt, warum ein Wechsel nur zum OSC Rheinhausen infrage kam. Der 30-Jährige ist beim MTV Rheinwacht ein Urgestein.

Für Hamborn 07 hat er schon gespielt. Für den TV Aldenrade. Und in Hiesfeld und Gladbeck. „Aber der MTV Rheinwacht Dinslaken ist mein Heimatverein“, sagt Christoph Enders, der wie gemeldet im Sommer zum Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen wechseln wird. „Ich bin in Dinslaken geboren und aufgewachsen. Egal, wo ich war, es hat mich immer dorthin zurückgezogen.“ Und dennoch spielt der 30-jährige Kreisläufer künftig im Duisburger Westen. „Der OSC ist der einzige andere Verein, der dafür infrage kam.“

Ein ganz klein wenig Handball-Romantik spielt eine Rolle. „Aber keine große“, sagt Enders. Dabei passt sein Name schon ganz gut nach Rheinhausen. Immerhin hat sein Vater Werner, den OSC im Jahr 1987 als Trainer in die 2. Bundesliga geführt. „Ich kenne die Geschichte natürlich, auch wenn ich sie nicht selbst miterlebt habe“, so Enders junior. „Ich weiß aber vor allem um die Geschichte des OSC selbst. Einem solchen Verein helfen zu können, wieder weiter nach oben zu kommen, ist schon ein sehr schöner Gedanke.“ Besonders wichtig ist dem Neu-Rheinhauser allerdings, dass er die sportliche Leitung um Sportdirektor Olaf Mast und Trainer Thomas Molsner ebenso seit Jahren kennt wie auch einen Großteil der Mannschaft. Denn mit sechs derzeitigen OSC-Spielern nahm er 2019 an der Beachhandball-EM im Hochschulsport teil – 2017 waren es zwei. Die Eingewöhnungsphase fällt damit recht kurz aus. Aus der Heimat also zu guten Freunden – es könnte schlimmer kommen.

Mit dem MTV beinahe aufgestiegen

„Die Entscheidung zum Wechsel ist gewachsen“, sagt Enders. Wie es sich anfühlt, ganz oben in der Regionalliga zu stehen, weiß er nur zu gut. Denn völlig überraschend wäre dem MTV 2019 beinahe der Aufstieg in die 3. Liga gelungen. Doch gerade die letzten beiden Saisons, die nur teilweise gespielt werden konnten, haben dem 30-Jährigen noch einmal den nötigen Ansporn gegeben. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir in dieser Saison noch einmal spielen werden“, sagt Enders. Und das käme einem Komplettausfall gleich. Der OSC hat viermal auf der Platte gestanden, der MTV sogar nur dreimal.

Wohin die Reise mit dem OSC gehen könnte? Die Blau-Roten wollen das nachholen, was in dieser Saison geplant war: sich in der Regionalliga zu etablieren und dann Stück für Stück nach oben rücken. „Genau darum geht es. Die obere Tabellenhälfte anzupeilen, halte ich für ein gutes Ziel.“ Noch aber ist Enders ein MTV-Spieler – auch mit Blick auf die sehr geringe Restwahrscheinlichkeit, dass doch noch einmal gespielt werden könnte: „Der Wechsel erfolgt zum Sommer. So lange bin ich MTV-Spieler.“ Auch wenn das hüben wie drüben nicht viel mehr heißt, als sich individuell für den Tag X bereit zu halten.