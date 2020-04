Club Raffelberg ist für eine „Eineinhalbfach-Saison“

Duisburg. Die Bundesliga-Vereine treffen sich am Freitag in einer Videokonferenz, um abzustimmen, wie es weitergeht. Einen Abbruch wird es nicht geben.

Am Freitag könnte es einen Fingerzeig geben, wie es mit der laufenden Feldhockey-Saison weitergeht. Dann wird es das nächste Videokonferenz-Meeting der Bundesliga-Vereine geben – mit dem Club Raffelberg. Schließlich stehen die Duisburgerinnen auf Rang zwei der 2. Bundesliga Nord. Eines ist jetzt schon klar: Vor Anfang August wird es keine Spiele geben. Die Saison ist bis zum 31. Juli ausgesetzt.

An sich ist die Vergleichbarkeit besser als in anderen Sportarten – in fast allen Spielklassen haben die Teams exakt die Hälfte der Saison absolviert. Allerdings sind das oft nur wenige Spiele. Hockey-Ligen sind meist recht klein. Daher steht bereits fest: Einen Abbruch der Saison samt Auf- und Abstieg anhand der Hinrundentabelle wird es nicht geben.

Drei Szenarien stehen zur Diskussion

„Im Wesentlichen gibt es drei Szenarien“, sagt Susi Wollschläger, Trainerin der CR-Damen und für den weiblichen Hockey-Bereich beim CR verantwortlich. „Die meiner Meinung nach unwahrscheinlichste Variante ist, dass die Saison ab August einfach fortgesetzt wird und dass die nächste Saison erst nach den Olympischen Spielen im Jahr 2021 beginnt. Früher ginge es nicht, um der Nationalmannschaft genügend Platz zu geben“, sagt Wollschläger.

Bleiben zwei weitere Varianten: Entweder wird die Saison für beendet erklärt – ohne Wertung, also ohne Meister sowie Auf- und Abstieg. „Oder“, berichtet Wollschläger, „die absolvierte Hinrunde wird in die kommende Saison übernommen, die Punkte beibehalten, damit sie sportlich nicht überflüssig war und die nächste Spielzeit als ‚Eineinhalbfach-Saison‘ gespielt.“ Also eine Saison 2019/21 sozusagen. Wollschläger: „Für dieses Szenario werde ich nach Rücksprache mit unserem Vorstand bei der Videokonferenz plädieren.“ Aktuell stehen die CR-Frauen als punktgleicher Zweiter hinter dem Bremer HC an der Spitze der 2. Liga Nord.

Entscheidung trifft der DHB

Allerdings geht es am Freitag um ein Meinungsbild. „Die eigentliche Entscheidung muss der Deutsche Hockey-Bund treffen“, sagt Wollschläger. Die Regional- und Landesverbände wollen sich der Entscheidung nach Möglichkeit anschließen. Die sichere Pause bis mindestens August stellt die Raffelberger Trainer vor Probleme. Susi Wollschläger: „Wir müssen unsere Spielerinnen und Spieler bei Laune halten. Wir haben schließlich darauf hingearbeitet, die Saison irgendwann weiterführen zu können.“ Aktuell gibt es Training per Video und anhand von Trainingsplänen von Athletiktrainer Ralf Kalinowski.

Hockey-Camps fallen aus

Bitter ist die Pause auch für den Nachwuchs des Vereins. „Die Kinder und Jugendlichen verpassen wichtige Entwicklungsschritte“, sagt Wollschläger. Zudem drücken den CR wie jeden anderen Verein auch Sorgen. „Hockey-Camps sind ein wichtiger Bestandteil zur Sicherung unseres Jugendetats – die fallen nun weg. Dann fragt man sich: Wie geht es den Sponsoren? Und können sich die Mitglieder ihren Beitrag angesichts von Kurzarbeit leisten?“

Dazu kommen sportliche Sorgen: Für den Mai war geplant, dass der DHB-Bundesrat über die zeitliche Angleichung der Saison bei Senioren und Junioren entscheidet. „Das macht ja auch Sinn. Dadurch und durch die Corona-Pause könnte es aber so weit kommen, dass der 2002er-Jahrgang die letzte Chance verpasst, noch einmal als ein Team um Titel spielen zu können. Ohnehin geht ja das Teamgefühl derzeit verloren“, unterstreicht Wollschläger.

Und das ist es schließlich, worum es im Sport wirklich geht. Und genau dies hat den Club Raffelberg in den letzten Jahren zu Erfolgen getragen – und die Spielerinnen und Spieler auf ihrem Weg beim Erwachsenwerden begleitet.