Coach Sunay Acar verlängert bei der Reserve des VfB Homberg

Wenn Sunay Acar vom VfB Homberg spricht, fallen die Worte Familie und Heimat. „Der VfB ist mein Zuhause“, beteuert Acar, der seinen Vertrag nun um ein Jahr verlängert hat. „Das Gesamtpaket stimmt einfach“, erklärt der Trainer der zweiten Mannschaft der Homberger.

„Insgesamt bin ich über 20 Jahre in diesem Verein aktiv“, gibt der Bezirksligatrainer an. Erst kickte Acar in der Jugendmannschaft, ehe er lange für die „Erste“ am Ball war. Seit Sommer 2016 coacht der 41-Jährige die VfB-Reserve. Nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga 2018 haben sich die Linksrheiner etabliert.

„Ich würde gerne einmal die zweite Mannschaft des VfB in der Landesliga sehen. Wann das passieren wird, steht aber in den Sternen“, schmunzelt Acar, der beim VfB das Umfeld schätzt. „Thomas Bungart und Wolfgang Graf kenne ich schon sehr lange. Wir schätzen uns sehr.“ Zudem gefällt dem Übungsleiter der Austausch mit den anderen Teams: „Der Kontakt zur ersten Mannschaft, aber auch zur A-Jugend ist hervorragend.“

Acar setzt in Homberg auf die Jugend

Acar will auch künftig die Jugend besonders im Auge behalten. „Mein Ziel ist es, junge Spieler nach oben zu führen. Ich sehe mich als Ausbilder“, erklärt der Trainer, der vor einem Umbruch steht. „Wir werden mehrere Abgänge, aber auch gute Neuzugänge haben. Dazu kommen einige A-Jugendliche“, so Acar.

Neben Alen Brajic (Fichte Lintfort) werden auch Michael Wiedemann und Steffen Murke (beide DSV 1900) den Rheindeich verlassen. „Über den Abgang von Steffen bin ich wirklich traurig, aber nach drei Jahren möchte er eine Veränderung. Das respektiere ich“, sagt Acar, der seinen scheidenden Kapitän als „einfach guten Typen“ beschreibt. „Es werden noch andere Leistungsträger gehen. Aber das ist vollkommen okay. Wir wollen auf junge, hungrige Spieler setzen“, sagt Acar, der zurzeit auch in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen ist: „Da sind Spieler mit Perspektive, aber auch erfahrene Jungs dabei.“