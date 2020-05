Compper und Sliskovic kehrten ins Training des MSV zurück

Auch vor Teufeln macht das Corona-Virus offenbar nicht halt. Am Mittwoch vermeldete Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern drei Corona-Verdachtsfälle. Die Roten Teufel setzten das Mannschaftstraining, das erst am Samstag begonnen hatte, aus.

Die drei Spieler befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie die Pfälzer mitteilten. Am Mittwoch waren weitere Tests geplant, um das Ergebnis zu verifizieren. Bereits am Montag hatte das lokale Gesundheitsamt drei Spieler der Chemnitzer FC in Quarantäne geschickt. Bei den Sachsen gibt es einen konkreten Corona-Fall. Zwei Spieler, die mit dem, infizierten Kollegen Kontakt hatten, mussten sich ebenfalls ins medizinische Exil geben.

MSV Duisburg wartet weiter auf eine Entscheidung

Beim MSV Duisburg gibt es derartige Probleme derzeit nicht. Dafür schlägt aber die schwere Muskelverletzung von Joshua Bitter, der mehrere Monate ausfallen wird, ins Kontor. Dafür kehrten aber Marvin Compper und Petar Sliskovic, die zuletzt mit leichteren Blessuren pausieren mussten, in Meiderich auf den Trainingsplatz zurück.

Weiterhin offen ist, wann und ob die Liga wieder den Betrieb aufnehmen wird. Am Montag wird der DFB-Bundestag virtuell zusammenkommen. Sollte erst dann eine Entscheidung fallen, wäre auch der vom Verband ins Spiel gebrachte neue Starttermin – der 30. Mai – nicht mehr zu halten, da die Teams eine einwöchige Hotel-Quarantäne vornehmen müssen.