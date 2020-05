Corona: Duisburger Vereine auf Weg zu etwas Normalität

Das Vereinsheim am Waldborn ist schon seit einigen Tagen wieder täglich außer donnerstags für Besucher geöffnet – jetzt folgt beim Rumelner TV der nächste Schritt zurück zu ein wenig Normalität inmitten der andauernden Corona-Krise. An diesem Mittwoch wollen die Rumelner ihren Sportkeller mit der Laufbahn für den Übungsbetrieb freigeben. Die Abteilungen Boxen und Kampfkunst können davon Gebrauch machen. Der Kraftraum bleibt allerdings bis auf weiteres gesperrt. Der RTV-Vorstand plant außerdem, den Gymnastikraum wieder zu öffnen.

Beim OSC Rheinhausen ist die zweimonatige Zwangspause für die Sportwelt beendet. Die ersten Rehasport-Einheiten haben bereits Freitag stattgefunden. Der Verein bietet an, mehrere Übungseinheiten pro Woche reservieren zu lassen; auch der neu errichtete Außenbereich steht für die Mitglieder zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass wir unsere Außenanlagen wieder benutzen dürfen“, schreibt Vereinschef Bernd Haack in einer Mitteilung. „Neben den Fußballern und den Leichtathleten, die auf unserer Platzanlage regelmäßig zuhause sind, zeigt sich auch hier, dass der OSC ein Mehrspartenverein ist und zusammengewachsen ist. Durch die weiterhin gesperrten Turnhallen nutzen auch unsere Abteilungen Badminton, Turnen, Tanzen, Skigymnastik und Rehasport unser Sportgelände an der Gartenstraße“, so Haack weiter.

OSC Rheinhausen bietet digitalen Gutschein für Mitglieder

Froh ist er zudem, dass trotz des laufenden Insolvenzverfahrens fast 100 Arbeitsplätze einschließlich der Übungsleiter und Honorartrainer erhalten werden konnten. Für die Mitglieder soll es im Juli einen digitalen Gutschein geben. Nicht zu vermeiden waren freilich die Absage des für Pfingsten geplanten Fußball-Jugendturniers sowie die Verschiebung des Sparda-Laufs und des Sommerfestes.

Eine Verschiebung gibt es auch beim PSV Duisburg 1920. „Wie sich aus dem Vereinsnamen ergibt, feiern wir in diesem Jahr unser 100-jähriges Bestehen. Geplant waren im Rahmen des Jubiläumsjahres besondere Sportveranstaltungen und Aktionen der Abteilungen, die nun nahezu alle der aktuellen Lage zum Opfer fallen. Viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit und Engagements, die in den Vorbereitungen stecken, waren vielfach umsonst“, so der 2. Vorsitzende Detlef Völkel.

Als Höhepunkt war eine mehrtägige Jubiläumsfeier auf dem Vereinsgelände geplant. Da die dafür notwendige Planungssicherheit nicht gegeben sei, erfolge nun der Verzicht – allerdings nicht vollständig. „Wir werden stattdessen ein seltenes Jubiläum gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Freunden und Förderern feiern:101 Jahre Polizeisportverein Duisburg im Jahr 2021“, kündigt Völkel an.

Wenig gute Nachrichten kommen vom Tischtennisverein TTG DJK Rheinland Hamborn. „Aufgrund der derzeitigen Altersstruktur unserer Mitglieder – 80 Prozent gehören einer Risikogruppe an – können wir keinen Corona-Ansprechpartner benennen“, erklärt Hermann Ma­thia, selbst seit 1948 Mitglied und seit 1961 Vereinschef. Daher werde der gesamte Trainings- und Spielbetrieb ruhen, „bis die Nutzung der Sporthalle GGS Kunterbunt (einschließlich der Umkleide- und Duschräume) ohne irgendwelche Auflagen wieder möglich ist“. Einen Verzicht auf den Platz der Frauenmannschaft in der Bezirksliga soll es nicht geben.