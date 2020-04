Corona-Folgen: Plan der DFL erhöht den Druck auf den DFB

Duisburg. Beim MSV Duisburg beteiligt sich Präsident Ingo Wald nicht an Spekulation, ob und wie es in der 3. Liga weitergeht. Eine DFL-Entscheidung hilft.

Die Deutsche Fußball-Liga hat Pläne. Wenn der Virus es erlaubt, will man ab dem 30. April die Saison mit Geisterspielen fortsetzen. Aus gutem Grund: Es geht um 750 Millionen Euro an Fernsehgeldern für die Klubs der ersten und zweiten Liga. Die Entscheidung hat Auswirkung auf die dritte Fußballklasse und auch wiederum nicht. Der Plan setzt den DFB unter Druck. Warum soll in den ersten beiden Klassen gespielt werden, nicht aber eine Liga darunter? Andererseits sind die wirtschaftlichen Zwänge ganz andere.

Die 3. Liga hatte schon weit vorher beschlossen, bis zum 30. April den Ball ruhen zu lassen. Dafür entscheidet man nun weit später, ob und wann es wieder weitergeht. Ob am 2. Mai der MSV gegen Halle spielt, ist weiterhin fraglich. Zunächst: Von den Offiziellen ist derzeit nichts zu hören. MSV-Präsident Ingo Wald reiht sich da in den Chor seiner Kollegen aus den anderen 19 Klubs ein. Ihr Kanon: „Kein Kommentar. Wir spekulieren nicht.“

DFB muss vorsichtig sein

Was man immerhin weiß: Die Vereine und der DFB sprechen miteinander. Eine Entscheidung, ob und wann man weiter spielen will, gibt es derzeit nicht. Es gibt nicht einmal einen Termin, wann man entscheiden will.

Der Fußball-Bund muss vorsichtig sein, denn offenbar gibt es keine einheitliche Linie unter den 20 Mitgliedern der Liga. Es gibt keine Millionen, die alle zusammenschweißen. Da rücken die Eigeninteressen nach vorn: Die Truppen auf den ersten drei Plätzen, zu denen der MSV gehört, dürfen heimlich auf einen Aufstieg am grünen Tisch hoffen. Die Mannschaften auf den Abstiegsrängen können mit einem Abbruch ebenfalls leben, denn sie bleiben dann in der Klasse. Die Vereine in Sichtweite der Aufstiegsränge wie Eintracht Braunschweig, SV Meppen oder der FC Ingolstadt wollen natürlich spielen.

Kurzarbeit kann sich besser rechnen

Absage mit Schlussstrich nach der Hinrunde oder dem derzeit letzten Spieltag oder Annullierung, wie immer die Entscheidung ausfällt – irgendwer könnte die Gerichte anrufen. Das könnte teuer werden. Die Option der Geisterspiele ist nur für diese wenigen Hoffenden wirklich verlockend. Partien ohne Publikum sind in jedem Fall ein Minusgeschäft. Das Fernsehgeld pro Anpfiff beträgt etwa 26.000 Euro. Da kann sich Kurzarbeit bis zum Saisonende besser rechnen.

Gut möglich, dass man beim DFB warten will, bis die Behörden entscheiden. Bleiben die Sportplätze geschlossen, handelt es sich um höhere Gewalt. Damit wäre man aus einer Klemme heraus. Bis zum 19. April sind in jedem Fall schon mal alle Plätze gesperrt.

Die weiteren Entscheidungen der DFL könnten auch dem DFB eine Tür für die Zukunft öffnen: Bei der Lizenzierung für die Spielzeit 2020/2021 will man Nachsicht walten lassen, damit die Klubs die Folgen der Krise bewältigen können. Sogar eine Insolvenz bliebe ohne größere Folgen. Auf diesem Weg könnten sich auch die Drittligisten die Zeit erkaufen, um sich aus der Finanzklemme zu befreien. Denn die Frage nach dem Abschluss dieser Saison ist offen. Wie es in der neuen Spielzeit weitergehen soll, diese Frage ist bislang nicht einmal ausformuliert.