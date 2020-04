Corona-Saisonabbruch? Einigkeit auch bei den Bezirksligisten

Duisburg. Fast alle Vereine der Gruppe 5 stimmen für einen Abbruch der Saison ohne Absteiger. Einstimmigkeit in der Gruppe 4.

In einer Videokonferenz mit den anderen Vereinen und dem Fußballverband Niederrhein haben die Duisburger Bezirksligisten kürzlich über den Umgang mit der aktuellen Saison gesprochen. Aus Gruppe 4 nahmen 14 Vereine teil, wobei sich alle – auch der VfB Homberg – für einen Abbruch aussprachen. Aus Gruppe 5 waren 16 Vereine an der Konferenz beteiligt und 14, darunter mit Viktoria Buchholz, dem Duisburger FV 08 und der DJK Vierlinden auch die drei Duisburger Vertreter, stimmten für einen Abbruch. Zudem war der Tenor, dass es Aufsteiger, aber keine Absteiger geben soll. Möglich sei eine Aufstockung der vorhandenen Gruppen oder auch eine zusätzliche Bezirksligagruppe. Wann der Fußballverband Niederrhein eine endgültige Entscheidung trifft, ist noch nicht bekannt.

Mit gemischten Gefühlen sehen die Verantwortlichen von Viktoria Buchholz einen möglichen Saisonabbruch. „Wir akzeptieren und respektieren jede Entscheidung des Verbands. Für uns lief die Saison sportlich gut und wir hätten größtenteils noch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gespielt. Somit hätten wir eventuell in der Tabelle noch weiter nach oben klettern können“, fasst Viktoria-Trainer Maik Sauer zusammen. Nach 23 Spieltagen steht Buchholz mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer auf Rang vier. Bei Greifen der Quotientenregel, bei der ein Durchschnitt zwischen der Anzahl der Punkte und der Anzahl der bis dato absolvierten Spiele gezogen würde, wäre der Mülheimer FC 97 Meister und würde wohl aufsteigen.

Duric: „Maßnahmen sind sinnvoll“

Die DJK Vierlinden plädierte ebenfalls für den Saisonabbruch und hofft, dass der Verband entscheidet, dass es keine Absteiger sind. „Wir sind erst vor wenigen Spieltagen in die Abstiegsränge gerutscht und hätten noch genug Spiele gehabt, um uns dort wieder raus zu kämpfen“, erklärt DJK-Trainer Almir Duric, dessen Team als Tabellenvorletzter in der Liga bleiben könnte. Auch Rot-Weiß Mülheim – mit nur sechs Punkten abgeschlagenes Tabellenschlusslicht – würde in der Liga bleiben. „Bei diesen Entscheidungen gibt es immer Gewinner und Verlierer. Über allem sollte die Gesundheit stehen“, ergänzt Duric, der Verständnis für das aktuelle Fußballverbot hat: „Es ist nun mal ein Kontaktsport. Die Maßnahmen sind sinnvoll.“

Beim Duisburger FV 08 wird die aktuelle Diskussion aufgrund der eigenen Tabellensituation entspannt verfolgt. „Für uns wäre wahrscheinlich nach oben und auch nach unten nicht mehr viel gegangen. Für andere Vereine sind die Folgen der Entscheidung wohl schwerwiegender“, erklärt 08-Trainer Dirk Pusch, dessen Team aktuell Achter ist. „Ich denke, dass bei allen Entscheidungen die Gesundheit der Beteiligten im Vordergrund stehen sollte“, fügt der Coach der Hochfelder an.

Gruppe 4: Keine Zweifel am Meister

In Gruppe 4, in der die zweite Mannschaft des VfB Homberg derzeit auf dem achten Platz steht, gibt es für VfB-Trainer Sunay Acar zumindest an der Meisterfrage im Falle des Saisonabbruchs nichts zu zweifeln. Der TSV Wachtendonk-Wankum steht mit satten 15 Punkten Vorsprung auf Platz eins. „Sie haben eine überragende Saison gespielt und es verdient aufzusteigen“, sagt Acar, der sich privat und sportlich nach Normalität sehnt: „Langsam wird es Zeit, dass wir bald wieder alle gesund Fußball spielen können.“ Der Übungsleiter plädiert klar für einen Saisonabbruch: „Natürlich ist es für einige Vereine bitter, da eventuell auch noch Nachholspiele ausstehen. Da muss der Verband überlegen, wie das gehandhabt wird. Ich finde, dass es ab Liga drei einheitlich gehalten werden sollte.“ Über die Folgen eines möglichen Saisonabbruchs hat sich Acar bereits Gedanken gemacht: „Wenn die Liga aufgestockt wird, haben wir mehr englische Wochen. Die habe ich als Spieler schon geliebt.“