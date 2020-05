Corona-Sorgen bei den Füchsen Duisburg werden größer

Wann kann wieder Eishockey gespielt – oder zumindest trainiert werden? Erst kürzlich hatte DEB-Präsident Franz Reindl eine „Task Force“ angeregt, zu der auch die Ausrüster gehören sollen, um einen Wiedereinstieg im Zuge der Corona-Pandemie möglich zu machen. Stavros Avgerinos, Vorsitzender des Oberligisten EV Duisburg und zudem auch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin, hat aktuell starke Bedenken: „Im Moment könnten wir aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen keine verbindliche Meldung für die Ober- oder Regionalliga abgeben“, sagt er. Denn das Hauptproblem ist: Es ist völlig unklar, wann die nächste Eishockey-Saison beginnen kann – und ob sie vor Zuschauern stattfinden könnte.

„Am Montag gab es eine Videokonferenz mit dem DEB. Der Verband hat aktuell noch kein Konzept und kann es derzeit auch noch gar nicht haben“, so Avgerinos. Das macht die Suche nach Spielern schwer. „Was sollen wir den Leuten sagen? Wir wissen nicht, in welcher Liga wir spielen. Wir wissen nicht, wer sonst noch in dieser Liga spielt. Wir wissen nicht, wann es losgeht. Und wir wissen nicht, ob Zuschauer erlaubt sein werden“, listet der EVD-Vorsitzende auf. „Natürlich könnten wir einige ,Corona-Klauseln’ in die Verträge schreiben. Auch, dass sie erst gültig werden, sobald vor Zuschauern gespielt werden kann. Aber das ist dann ja auch ein Risiko für die Spieler.“

Fußball-Bundesliga macht Sorgen

Bleibt die Frage: Ist eine Saisonplanung ohne Zuschauereinnahmen überhaupt denkbar? „In der Regionalliga wäre das denkbar, in der Oberliga nicht“, sagt Avgerinos, der betont: „Und das gilt für jeden Oberligisten.“ Der EVD-Vorsitzende sagt: „In diesem Fall bräuchte jeder Club im Schnitt 500.000 Euro mehr.“ Dass dies angesichts von wirtschaftlichen Unsicherheiten auch bei den Sponsoren nur schwer stemmbar wäre, liegt auf der Hand. „Daher werden wir auch dann, wenn wir uns in nächster Zeit mit einigen Spielern einigen können, noch nichts bekanntgeben.“

Derweil wird im Ausrüsterbereich nach Lösungen gesorgt. „Denkbar wäre eine Art Sturmhaube unter dem Helm“, so Avgerinos, der mit Sorge auf die Fußball-Bundesliga blickt. „Wir haben als Sportler gegenüber der Politik genau einen Schuss frei. Geht das in die Hose, muss eine erst fortgesetzte Saison abgebrochen werden, wird es für alle noch viel schwerer. Und ich glaube nicht, dass das, was bei Hertha BSC passiert ist, ein Einzelfall war“, so Avgerinos. „Wenn es bei zehn Teams in der Bundesliga je einen Corona-Fall gibt, kann das zu einem großen Problem werden.“

Sommertraining: Individuell und online

Dennoch ist es aus EVD-Sicht auch unbedingt nötig, mit dem Nachwuchs ins Sommertraining einzusteigen. „Das werden wir am 11. Mai auch machen – in Form von Einzeltraining, Leistungstests und Online-Training. Wir müssen die Jungs und Mädchen bei der Stange halten“, so Avgerinos. Sollte zu gegebener Zeit kein Eistraining möglich sein, macht sich der EVD-Vorsitzende große Sorgen. „Dann werden wir Monat für Monat Kinder und Jugendliche verlieren – ob an andere Sportarten oder einfach an die Playstation, weil sie dann gänzlich aufhören.“ Nun gilt es auf die politischen Entscheidungen zu warten – und von Verbandsseite die richtigen Schlüsse zu ziehen.