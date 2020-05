Corona-Testzentrum Glückaufhalle: Homberger Handballer sauer

Duisburg. Umzug des Testzentrums von der Schauinslandreisen-Arena in die Glückaufhalle trifft Homberger Sportler. Mahmut Özdemir kündigt Gespräche an.

Martina Seemann war stinksauer. „Wir haben das aus der Presse erfahren müssen. Im Vorfeld hat uns niemand informiert“, sagt die Leiterin der HSG Homberg-Rheinhausen, also des gemeinsamen Handball-Nachwuchses von VfB Homberg, Homberger TV und OSC Rheinhausen, die sich diesen Job mit Klaus Stephan von den Ex-Wölfen, jetzt wieder OSC, teilt. Was sie meint, ist der Umzug des Corona-Testzentrums von der Schauinslandreisen-Arena in die Homberger Glückaufhalle – und damit in eine der Spielstätten der Homberger Handballer.

„Damit wird die Glückaufhalle wieder auf unbestimmte Zeit den Sportvereinen entzogen“, ärgert sich Seemann. In der jüngeren Vergangenheit wurde die Sporthalle bereits als Flüchtlingsunterkunft benötigt. „Das haben wir auch unterstützt und begrüßt“, war Seemann damals gerne bereit, die nötige Hilfe zu leisten. „Aber nun sind schon wieder wir betroffen“, sagt die HSG-Chefin. Was sie über diesen Fakt hinaus ärgert, ist der Umstand, dass es offenbar vorab keine Information gab. „Von Duisburg-Sport haben wir zuletzt am 8. Mai gehört, dass die Sporthallen noch nicht geöffnet werden können, weil die nötigen Vorschriften noch nicht bekannt sind“, berichtet sie.

MdB Mahmut Özdemir sucht das Gespräch

Bundestagsabgeordneter Mahmut Özdemir (SPD) versprach aber, sich der Sorgen der Vereine anzunehmen. „Das ist keine Situation, die sich Oberbürgermeister Sören Link oder ich gewünscht haben“, so Özdemir. „Wir werden mit allen beteiligten Vereinen das Gespräch suchen. Wir werden uns die Sorgen und Nöte anhören und dann gemeinsam eine Lösung finden.“ Wichtig sei, das betonte Özdemir, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. „Aber im Anschluss daran, suchen wir nach Lösungen für alles andere.“

Zuvor hatte sich Seemann bereits über die Wahl der Glückaufhalle als solche geärgert: „Das Vincenz-Krankenhaus steht leer. Das gleiche gilt für einige Grundschulen, die nicht mehr betrieben werden. Warum hat man denn nicht diese Gebäude dafür in Betracht gezogen?“

HSG derzeit im Online- und Freilufttraining

Sobald Hallensport wieder möglich ist, sitzen nicht nur die Homberger Handballer – ob nun beim VfB im Senioren-, oder bei der HSG im Juniorenbereich – zumindest teilweise auf dem Trockenen, sondern auch die Kunstradfahrer vom RMSV Wanderlust Hochheide. Die Handballer nutzen zwar auch die Halle der Erich-Kästner-Gesamtschule, „aber es gibt ja auch noch andere Vereine dort, die ihre Trainingszeiten benötigen“. Seemann: „Es ist eine Hiobsbotschaft, die Glückaufhalle bleibt Testzentrum, weil die 3. Liga irgendwann wieder spielt und nun die Schauinslandreisen-Arena vorbereitet werden muss. Wieder erhält der Fußball Vorrang vor anderen Sportarten, die auf die Hallen angewiesen sind.“ Zudem weiß beim VfB beziehungsweise bei der HSG niemand, wie lange die Glückaufhalle als Testzentrum benötigt wird.

Während der Corona-Krise hat sich die HSG als kreativ bewiesen. „Einige unserer Trainer haben Online-Trainingseinheiten angeboten, damit die Kinder fit bleiben“, so Seemann. Derzeit haben wir gerade das Freilufttraining begonnen, weil wir auf den Anlagen des OSC Rheinhausen und des Homberger TV Trainingszeiten bekommen haben. Da geht es vornehmlich um Laufeinheiten“, erklärt Seemann. „Immerhin zahlen unsere Mitglieder ihre Beiträge. Also müssen wir auch irgendetwas anbieten.“ Das wird nach der Öffnung der Sporthallen, die möglicherweise bald erfolgen kann, für die HSG nun deutlich schwieriger mit dem Wegfall der Glückaufhalle, wenn keine Alternative geboten werden könnte.