Duisburg. Mit einem Sieg am vorletzten Spieltag beim Aachener HC würde der Club Raffelberg vorzeitig in die 1. Hallenhockey-Regionalliga aufsteigen.

CR-Herren wollen den Aufstieg in Aachen klarmachen

Die Stimmung? „Die ist sehr gut. Aber natürlich auch gespannt“, sagt Trainer Tim Leusmann. Denn am Sonntag will der Club Raffelberg als Spitzenreiter der 2. Hallenhockey-Regionalliga die große Chance nutzen, um bereits am vorletzten Spieltag den Aufstieg feiern zu können. Um 16 Uhr steht das Auswärtsspiel gegen den Aachener HC auf dem Plan.

Knapp im Vorteil

Gleich aus mehreren Gründen ist das alles andere als ein Selbstläufer. „Zum einen spielt Aachen auf dem Feld in der gleichen Liga wie wir“, erinnert Leusmann. In der Regionalliga nimmt Raffelberg dort den vierten Rang ein – mit einem Punkt Vorsprung auf Aachen. „Zum anderen braucht Aachen selbst wie wir noch einen Sieg.“ Die Voraussetzungen sind dabei sogar die gleichen. Während Raffelberg vier Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte ETG Wuppertal hat, beträgt der Aachener Vorsprung auf Rang fünf, der ein Abstiegsrang ist, ebenso vier Zähler. Auch der AHC könnte also vor dem letzten Spieltag, der erst am 16. Februar ansteht, vorzeitig alles klarmachen. Das Hinspiel am 8. Dezember hat Raffelberg mit 6:4 gewonnen. „Allerdings haben wir uns damals recht schwer getan“, so Leusmann.

Zusammengefasst spricht alles im Vergleich im Zweifelsfall für Raffelberg – aber eben nur knapp. So sehr Leusmann auch mahnt, so optimistisch ist er aber auch: „Wir wollen den Flow der letzten Spiele mitnehmen und alles klarmachen.“ Verzichten muss der CR-Coach dabei allerdings auf den verletzten Tobias Penninger.