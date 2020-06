Daschners Initialzündung hilft dem MSV Duisburg

Als Rafael Garcia in der 54. Minute für den Chemnitzer FC zum 1:1 ausglich, stand das Spiel für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg mal wieder auf der Kippe. „Täglich grüßt das Murmeltier“, sagte Kapitän Moritz Stoppelkamp später. Doch am Samstag gab der MSV die Punkte nicht mehr her. Lukas Daschner hatte etwas dagegen. Als die Zebras nach dem Gegentor zum Anstoß antraten, gab der Mittelfeldspieler die Richtung vor. „Kommt, wir schaffen das“, rief der 21-Jährige seinen Kollegen zu. Es war die Initialzündung: Die Zebras siegten 2:1 (1:0) und verhinderten damit den Sturz vom Tabellengipfel.

Nein, ein Glanzstück war dieses Spiel nicht. Aber am Ende stand ein Ergebnis, das der MSV in dieser durchwachsenen Rückrunde zu diesem Zeitpunkt so dringend nötig hatte. Und die wenigen maskierten Zuseher in der Schauinsland-Reisen-Arena erlebten eine Renaissance der Sternstunden einer von Erfolg geprägten Hinrunde. Lukas Daschner und Moritz Stoppelkamp, die ihre starke Form nicht über den Winter retten konnten, führten den MSV zum Sieg.

Die Bosse des MSV Duisburg verfolgten die Partie mit Corona-Abstand: (von links) Sportdirektor Ivica Grlic, Geschäftsführer Michael Klatt und Präsident Ingo Wald. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Dass er spielen würde, erfuhr Lukas Daschner erst 20 Minuten vor dem Anpfiff. Stürmer Vincent Vermeij hatte da gerade das Aufwärmen abgebrochen. Der Niederländer, der sich mit muskulären Problemen herumplagt, unternahm in der zweiten Halbzeit beim Stande von 1:1 einen weiteren Versuch, brach aber auch diesen ab.

Vermeijs Ausfall kam für Torsten Lieberknecht nicht überraschend, er gab nach dem Spiel zu Protokoll, dass er damit gerechnet hatte. Nur wollte der MSV-Trainer Daschner mit einer Startelf-Nominierung nicht unter Druck setzen. Vielleicht war es ja ein Schuss Unbekümmertheit, der Daschners Führungstor in der zehnten Minute begünstigte. Der Blondschopf reagierte bei einem Chemnitzer Ballverlust blitzschnell, drang in den Strafraum ein und traf zum 1:0. „Die Einzelaktion von Lukas Daschner war überragend“, schwärmte Torsten Lieberknecht nach der Partie.

Es war ein Auftakt nach Maß, aber keine Garantie dafür, dass der MSV am Ende auch die Punkte behält – das Murmeltier lässt grüßen. Die Zebras kontrollierten im ersten Durchgang weiter das Geschehen. Wie im DFB-Pokal-Spiel gegen Greuther Fürth im August startete Leroy-Jacques Mickels als Sturmspitze. Im Angriffszentrum rotierten die Meidericher aber ständig, den Job in der Spitze übernahmen mehrere Spieler im Wechsel. Den Ausfall von Vincent Vermeij konnten die Duisburger aber nur bedingt kompensieren – ohne den Niederländer gelang es ihnen nicht, die Lufthoheit im gegnerischen Strafraum zu erlangen.

MSV-Coach Lieberknecht hatte ein glückliches Händchen

Bis zum Ausgleich hatte Chemnitz im Offensivspiel nur wenig angeboten. Rafael Garcia, der den MSV schon bei der 1:3-Niederlage im Hinspiel kräftig geärgert hatte, profitierte bei seinem Treffer von einem klugen Zuspiel von Paul Milde und von Abstimmungsproblemen in der Duisburger Abwehr. Arnold Budimbu und Lukas Boeder hatten das Nachsehen, Garcia traf aus spitzem Winkel zum 1:1.

Jeder Spieler im Kader ist wertvoll. Youngster Sinan Karweina bereitete den Siegtreffer des MSV Duisburg vor. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen verloren die Duisburger nur kurz die Ordnung. Die Brechstange ließen die Zebras diesmal im Werkzeugkasten. Der MSV bemühte sich um Ruhe im Spiel, und zeigte den vom Trainer geforderten Ballbesitzfußball.

Torsten Lieberknecht bewies in der 61. Minute ein glückliches Händchen, als er Sinan Karweina für Connor Krempicki einwechselte. Der 21-Jährige, der (ohne Nachspielzeit) zuvor gerade einmal auf eine gesamte Einsatzzeit von 24 Minuten gekommen war, verdiente sich in der 80. Minute den Assist zum Siegtreffer. Karweina passte auf Stoppelkamp, der mit seinem 14. Saisontreffer den dritten Rückrundensieg der Zebras sicherte. Der Coach freute sich für Karweina: „Sinan ist ein Spiegelbild dafür, was es heißt, immer beharrlich zu sein.“

Diese Beharrlichkeit zahlte sich auch für Migel-Max Schmeling aus. Er lieferte als Vertreter des verletzten Linksverteidigers Arne Sicker eine solide Partie ab. In der fünften Minute hatte Schmeling allerdings Glück, dass Schiedsrichter Johann Pfeifer sein Handspiel im Strafraum nicht mit einem Elfmeter bestrafte. Pfeifers Pfeife blieb indes auch stumm, als Lukas Daschner in der 79. Minute elfmeterreif zu Boden ging.

Ein kleines Polster für den MSV Duisburg

„Dieser Sieg war unheimlich wichtig“, atmete MSV-Präsident Ingo Wald nach der Partie kräftig durch. Die Zebras haben sich mit dem Erfolg Luft verschafft – für die Psyche und auch in der Tabelle. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun drei Punkte. Das Polster auf Platz vier – der nicht aufstiegsberechtigte FC Bayern München II bleibt außen vor – ist auf vier Zähler angewachsen.

Am Mittwoch geht es für den MSV nun mit der Partie beim 1. FC Kaiserslautern weiter. Der Betzenberg ist mit Zuschauern als berüchtigter Hexenkessel bekannt. Das bleibt den Duisburgern nun erspart, die Geister haben die Hexen vertrieben.

Stürmer Vincent Vermeij will bis dahin versuchen, die notwendige Frische zu erhalten. Eine Prognose, ob das gelingen kann, will Torsten Lieberknecht nicht abgeben. Das gilt auch bei den verletzten Abwehrspielern Arne Sicker und Marvin Compper. Weitere Nachnominierungen aus dem Jugendbereich nach Darius Ghindovean, der bislang zweimal ohne Einsatz dem Kader angehörte, stehen laut Torsten Lieberknecht aktuell nicht zur Diskussion.