Der Duisburger FV 08 greift in der nächsten Saison an

Zafer Can nimmt kein Blatt vor den Mund. „Ich habe den Verein 2017 übernommen und gesagt, dass wir in den nächsten fünf Jahren bis in die Landesliga aufsteigen wollen. Es wird also langsam Zeit“, erklärt der Vorsitzende des Duisburger FV 08.

Seine Ambitionen hat der Hochfelder Bezirksligist auch in den bisherigen Personalentscheidungen für die kommende Saison gezeigt. „Wir haben sehr gute und vor allem erfahrene Spieler geholt. Die Qualität des Kaders wird sich steigern“, weiß Can, der zuletzt ein Trio vom Landesligisten SV Genc Osman an die Paul-Esch-Straße locken konnte. Mit Salih Altin, Furkan Akay und Ali Basaran erhält „08“ namhafte Zugänge.

Vereinschef Zafer Can will mit Duisburg 08 in die Landesliga aufsteigen. Foto: Udo Gottschalk

„Ich kenne die Jungs aus unserer gemeinsamen Zeit beim FSV Duisburg. Der persönliche Draht zu den Spielern ist sehr gut. Ich brauchte nicht lange, um sie zu überreden“, erklärt Zafer Can, der noch einen Stürmer auf dem Wunschzettel stehen hat. „Unsere Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Es wird noch einiges kommen“, kündigt der Vorstandsvorsitzender der Hochfelder an.

Es liegt in der Natur der Sache, dass da wo jemand kommt, auch jemand geht. So auch beim Tabellenachten der noch laufenden Bezirksliga-Spielzeit. Gleich mehrere Spieler verlassen die „08er“. Mit Mergim Rustemi geht der Kapitän von Board. Der Defensivallrounder verlässt Hochfeld nach drei Spielzeiten und hat noch keinen neuen Verein gefunden. „Er hat sein zweites Kind bekommen und ist zudem selbstständig. Auch wenn wir ihn nur ungern ziehen lassen, haben wir für seine Gründe vollstes Verständnis“, sagt Can.

Aus ähnlichen Gründen wird Cagri Düven den Verein verlassen. Der Angreifer stand ebenfalls drei Jahre im Kader und traf in dieser Saison in 19 Spielen beachtliche zwölf Mal. „Auch für ihn geht nun die Familie vor. Außerdem wohnt er nicht in Duisburg und hat Schichtarbeit. Mi ihm verlieren wir einen sehr guten Fußballer“, weiß Zafer Can, der noch in Gesprächen mit einigen Spielern ist.

Konkurrenzkampf ist schon entfacht

Bei Torwart Mehmet Coskun, der erst in der Winterpause zu 08 kam, ist noch keine Entscheidung gefallen. Derweil steht fest, dass Torwartkollege Tobias Wünnenberg gemeinsam mit Ergänzungsspieler Faouzi Amhamdi zum A-Kreisligisten SV Duissern wechselt. Torwart Nummer drei im Kader, der erfahrene Ikenna Onukogu, bleibt an der Paul-Esch-Straße.

Die erst 19 Jahre alten Zwillinge Emirkan und Batuhan Dikyol werden dagegen bei anderen Vereinen versuchen, ihre Spielpraxis und Erfahrungswerte zu sammeln. Der Konkurrenzkampf beim Duisburger FV 08 ist schon lange vor dem Start der neuen Saison entfacht, was bei der ambitionierten Zielsetzung nicht verwundert.