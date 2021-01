Der Duisburger SV 1900 verstärkt seine zweite Mannschaft

Duisburg Kreisliga-A-Spitzenreiter Duisburger SV 1900 II legt nach. Tayfun Yildirim und Atilla Türkeri bringen viel Erfahrung mit.

Die zweite Mannschaft des Duisburger SV 1900 hat zwei Neuzugänge zu vermelden. Der Fußball-A-Kreisligist kann ab sofort auf die Dienste von Tayfun Yildirim und Atilla Türkeri setzen.

Yildirim geht beim DSV in seine dritte Runde. Der 30-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des SV Genc Osman, wo er im Sommer als Kapitän den Aufstieg in die Bezirksliga feiern konnte. Der Mittelfeldspieler ist beim DSV kein Unbekannter. Von 2015 bis 2017 lief er für die erste Mannschaft der 1900er in der Landesliga auf. Davor kickte er für den FSV Duisburg und die DSV-Reserve.

Die Spieler des Duisburger SV 1900 II halten sich individuell fit

Auch Atilla Türkerei trug schon einmal das DSV-Trikot. Der Verteidiger spielte zuletzt für den Duisburger FV 08 in der Bezirksliga. Von 2012 bis 2016 war der 32-Jährige Stammspieler der DSV-Reserve, die in der Kreisliga A aktuell einen Lauf hat. Unter Spielertrainer Osman Sahin gewannen die Wanheimerorter sieben von acht Spielen und grüßen von der Tabellenspitze.

„Die Spieler halten sich derzeit alle selbst fit. Wir haben natürlich über das Handy Kontakt und hoffen, dass es bald wieder los geht“, erklärt 1900-Coach Sahin, der sich über die beiden Neuzugänge freut: „Sie kommen von Bezirksligateams und bringen viel Erfahrung mit. Das sind sehr gute Verstärkungen.“