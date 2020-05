Der Duisburger Sven Wies lief für die gute Sache

Duisburg. Sven Wies nahm am „Wings for Life Run“ teil. Der Duisburger Triathlet lief an der Regattabahn 50 Kilometer für den guten Zweck.

Triathlet Sven Wies liebt die Extreme. Im vergangenen Jahr bestritt der Mann vom Duisburger SV 98 den legendären Ironman auf Hawaii. Nun war Wies einer von 77.103 Läufern, die weltweit einen Lauf für die gute Sache in Angriff nahmen – in Corona-Zeiten natürlich individuell, im virtuellen Wettstreit. Wies nahm am vergangenen Sonntag am „Wings for Life World Run“ teil und absolvierte 50 Kilometer.

„Ich bin für die gelaufen, die es nicht können“, sagte Wies. Die Startgelder sowie weitere Spenden flossen komplett in eine Stiftung zur Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung.

Zeitgleich gingen alle Teilnehmer weltweit an den Start. Es ging nicht um die Zeit, sondern um die Länge der Strecke. Die Läufer waren mit Handy und einer Sportuhr unterwegs und mussten ein virtuelles Catcher-Car hinter sich lassen. Sobald das Auto den Läufer eingeholt hatte, war das Rennen beendet.

Der Klubwirt sorgte für Stärkung

Sven Wies wählte den 4,6 Kilometer langen Kurs um die Regattabahn im Sportpark Wedau. Dort stand dem amtierenden Duisburger Sportler des Jahres auch eine Verpflegungsstation zur Verfügung. Ivan Vojkovic, Klubwirt beim DSV 98 am Bertasee, war mit Stärkungen zur Stelle – natürlich ausnahmsweise nicht mit Spezialitäten vom Balkan.

Nach 3:25,46 Minuten holte der virtuelle Besenwagen den Duisburger ein. Wie weit Sven Wies am Ende gelaufen war, ist nicht genau zu benennen. Seine Sportuhr zeigte 50,09 Kilometer an, das GPS vom Handy ermittelte 49,37 Kilometer, die dann auch in die offizielle Wertung eingingen.

Mit dieser Strecke belegte Sven Wies im Gesamtfeld Platz 75, in der Deutschland-Wertung belegte er Platz 19. Sieger des Benefizlaufes war der Brite Michael Taylor, der 69,92 Kilometer schaffte.

Im Rahmen des Laufes verbesserte Sven Wies seine Marathon-Bestmarke. Die 42.195 Meter absolvierte der frühere Wasserballer in 2:53,23 Stunden.