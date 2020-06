Der Duisburger Trainer Lieberknecht hofft auf Vermeij

Der Montag stand im Zeichen der Ruhe. Trainer Torsten Lieberknecht gönnte den Drittliga-Fußballern des MSV Duisburg einen freien Tag. Im eng getakteten Liga-Endspurt freuen sich die Spieler über jede Minute Regenerationszeit.

Am Dienstag nehmen die Meidericher wieder die Arbeit auf, zudem steht die Anreise in die Pfalz auf dem Programm. Am Mittwoch steht um 20.30 Uhr auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern die nächste Bewährungsprobe an.

Torsten Lieberknecht hofft, dass sich bei den angeschlagenen und verletzten Spielern über das Wochenende die Probleme reduziert haben. Marvin Compper, Arne Sicker und Vincent Vermeij werden sich am Dienstag auf dem Trainingsgelände präsentieren. Die besten Chancen auf ein Ticket in die Pfalz dürfte Vincent Vermeij haben: Der Niederländer laboriert „nur“ an muskulären Problemen.

Ein guter Spieltag für den MSV Duisburg

Nach dem verpatzten Re-Start blickt der Tabellenführer auf ein nahezu perfektes Wochenende zurück. Der eigene 2:1-Sieg über den Chemnitzer FC dürfte den Zebras Selbstvertrauen gegeben haben. Zudem ließ die Konkurrenz fleißig Punkte liegen. Unterhaching und 1860 München kassierten Niederlagen, Eintracht Braunschweig und der FC Ingolstadt mussten sich mit Unentschieden begnügen. Lediglich der SV Waldhof Mannheim konnte einen Dreier landen.

Torsten Lieberknecht trifft am Mittwoch auf seine alte Liebe. Nicht nur, dass der MSV-Coach von 1992 bis 1994 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag: In jungen Jahren war Lieberknecht ein glühender Fan der Roten Teufel. Der MSV veröffentlichte am Montag auf seiner Internetseite eine nette Anekdote. Als Kind und Jugendlicher habe sich Lieberknecht häufig als „Kabelträger für das ZDF-Sportstudio“ mit einer Kabeltrommel in der Hand, aber ohne Ticket ins Stadion geschlichen. Dieser Trick würde in der aktuellen Corona-Zeit nun auch nicht mehr funktionieren.

Seit 1973 beim MSV Duisburg immer dabei

Am Montag haben die ersten MSV-Fans ihre Tickets zurückgegeben, indem sie vom Angebot, die Dauerkarte gegen einen Stahlbarren einzutauschen, Gebrauch machten. „Die Solidarität in Duisburg ist auch in diesen Tagen wieder einmalig“, heißt es in einer Vereinsmitteilung vom Montag.

Stahl gegen Dauerkarte: Familie Fischer – von links: Uwe, Martina und Markus – nahmen am Montag an der Tauschaktion des MSV Duisburg teil. Foto: MSV Duisburg

Vielen Fans blutet aktuell das Herz, sie haben teilweise seit Jahrzehnten kein Spiel verpasst, bis nun der DFB die Geisterstunden eingeläutet hat. Dazu gehört auch Familie Fischer. Martina und Uwe Fischer haben seit 1973 eine Dauerkarte. Sohn Markus, der in der Jugendherberge arbeitet und für den Tickettausch nur kurz die Straßenseite wechseln musste, ist seit 20 Jahren ein treuer Zuseher.

Am Mittwoch besteht ab 15 Uhr erneut in der Nordkurve der Arena die Möglichkeit, die Dauerkarte gegen einen Stahlbarren einzutauschen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bis zum Ende des Monats die Tickets gegen Stahlbarren zu den den gewöhnlichen Öffnungszeiten im Fanshop der Arena zu tauschen. Mitzubringen sind die Dauerkarte und eine unterschriebene Verzichtserklärung, die auf der Internetseite des MSV Duisburg zu finden ist.

Die Stahlbarren sind limitiert und gehen nicht in den freien Verkauf.