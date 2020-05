Der EV Duisburg meldet für die Eishockey-Regionalliga

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Ralf Pape die Füchse Duisburg gerettet und wollte die Klasse für den Eishockey-Oberligisten retten. Das ist ihm gelungen. Und dann auch wieder nicht. Am Mittwoch teilte der EV Duisburg mit: Man werde sich nicht um die Lizenz für die dritte Klasse im deutschen Eishockey bewerben. Stattdessen will der Verein in der Regionalliga spielen.

Bis zum 30. Juni will der Vorsitzende Stavros Avgerinos mit seinem Team die notwendigen Unterlagen beim Landesverband eingereicht haben. Der Kassensturz brachte ein eindeutiges Ergebnis: Kalkuliert man die Risiken aufgrund der Corona-Krise ein, dann fehlen 300.000 Euro für einen ausgeglichenen Haushalt. Damit war klar: „Oberliga geht nicht“, wie der Vorsitzende erklärte. „Bewerbungsunterlagen mit einem Minus einzureichen, das bewegt sich zwischen unseriös, leichtsinnig und wahnsinnig. Wir riskieren auf keinen Fall die Zukunft des Eishockeys in Duisburg“, so Avgerinos.

Der EV Duisburg plant „progressiv“

Und eine Zukunft soll und wird es geben: Am Mittwochabend traf sich der Vorstand gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter, Dirk Schmitz, und dem neuen Trainer Alex Jacobs mit zehn interessierten Spielern. Die Kandidaten erfuhren, wie genau sich der EVD seine Zukunft vorstellt. Vollprofis wird es nicht gegeben. Stattdessen setze man auf Spieler, die neben Schule, Universität und Beruf dem Puck nachjagen. Die neue Mannschaft werde sich vor allem aus Spielern, die in oder rund um Duisburg wohnen, zusammensetzen.

Vorverträge werde man erst unterschreiben, wenn sich abzeichnet, wie es in der vierten Klasse weitergeht. Noch ist die Corona-Krise nicht durchgestanden. Bleibt es bei einem Verbot, Zuschauer in die Halle zu lassen, dann werde man eine erste Mannschaft melden. „Das wird dann aber unsere U 20 sein“, führte Avgerinos bereits am vergangenen Freitag in einem Erklär-Video aus, das auf Facebook zu sehen war. Geld für Spieler auszugeben, könne sich der Verein dann keinesfalls leisten.

Der Rückzug in die Regionalliga bedeute nicht, dass der Fuchs die Spur zur Oberliga verloren hat. Avgerinos nennt seine Planung „progressiv“. In einem oder zwei Jahren will man die Fährte wieder aufnehmen. „Wir werden uns mit einer breiten Basis aufstellen. Das gilt auch für die Sponsoren, denn wir wollen nicht von einem oder wenigen Gönnern abhängig sein“, so Avgerinos. Manchmal müsse man für den Erfolg weiter ausholen.

Mahnwache der Duisburger Fans

Mit der Pressemitteilung vom Mittwoch hat der Vorstand seinen Entschluss offiziell gemacht. Bereits in dem Video vom Freitag hatte Avgerinos den Weg in die vierte Klasse gespurt: „Ich sehe Duisburg als Oberliga-Mannschaft. Wir gehören in die Oberliga. Aber wir dürfen die Augen vor der Realität nicht verschließen.“

Er habe „extreme Bauchschmerzen“, was den Antrag auf eine Lizenz angeht. Übers Wochenende hat er dann mit seinen Stellvertretern Mark Baecker und Daniel Waldschmidt gerechnet. Unterm Strich stand eine Zahl in Rot. Noch vor dem Abgabe-Termin am kommenden Montag informierte der EVD den DEB. Darüber hinaus habe man dann die anderen Klubs in der Oberliga ins Bild gesetzt.

Nun wissen auch die Fans Bescheid. Sie rufen am Samstag unter dem Motto „Liebe kennt keine Liga“ zu einer Mahnwache an der Arena auf. Von 17 bis 24 Uhr wollen sie den „Beweis der Treue und zum Eishockey-Standort Duisburg“ erbringen. Der Vorstand unterstützt die Idee, besteht aber darauf, dass alle Abstands- und Hygieneregeln einhalten werden. Die Vertreter der Fanklubs haben das zugesagt.

Pape-Unternehmen soll Halle betreiben

Der Vorstand hat eine klare Prioritätenliste, wie der Eishockey-Standort erhalten werden soll: „Zunächst brauchen wir Eis. Dann geht es um den Nachwuchs und danach um die erste Mannschaft.“ In Sachen Eis ist man inzwischen ein gutes Stück weiter. In Absprache mit Duisburg-Sport werde ein Unternehmen von Ralf Pape die Halle betreiben. Ab September soll es dann Eis geben.

Der Nachwuchs ist inzwischen ebenfalls aktiv. Die Füchse haben mit dem Sommertraining für die Talente begonnen. Mit der Entscheidung für die Regionalliga ist nun auch das Feld für das Senioren-Team bestellt. Was nicht ganz sicher ist: mit wem der Klub sich dann misst. Angesichts der Corona-Turbulenzen ist die Regionalliga in Aufruhr. In der vergangenen Saison spielten dort sieben Klubs: Dazu gehörten die Kobras aus Dinslaken, die Ratinger Ice Aliens und die Hammer Eisbären.