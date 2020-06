Der MSV Duisburg hat gute Erinnerungen an die Arena

An Spiele in der Schauinsland-Reisen-Arena hat Thomas Gerstner ganz gute Erinnerungen. Am 18. Februar 2018 verfolgte er, damals noch von der Tribüne aus, wie sein heutiger Assistent Robert Augustin als Interimscoach des MSV Duisburg einen unerwarteten 2:1-Sieg über den SC Freiburg feierte. Genau einen Monat später erlebte Gerstner dort sein Debüt als Trainer des Fußball-Bundesligisten, das mit einem 1:0 über Werder Bremen ebenfalls erfolgreich endete. Klingt nach einem guten Omen, wenn es an diesem Donnerstag an gleicher Stelle im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln geht. Anstoß ist um 18 Uhr.

Thomas Gerstner wäre nicht er selbst, wenn er auf derartige Dinge etwas geben würde. Selbst die kurzfristige Vergangenheit, also das 2:0 am Samstag bei Bayer Leverkusen, zählt für ihn schon nichts mehr: „Wir können uns darauf nichts einbilden und nicht ausruhen.“

Die Situation könnte sich schnell wieder ändern

Vor allem Letzteres wäre angesichts der Situation im Tabellenkeller fatal. Momentan trennen den MSV auf Rang zehn und die Kölnerinnen auf dem ersten Abstiegsplatz zwar fünf Punkte, aber im Falle eines Erfolges der Rheinländerinnen und eines weiteren einzukalkulierenden Sieges im Nachholspiel gegen Schlusslicht Jena am kommenden Mittwoch würde die Sache schon wieder ganz anders aussehen.

Gegen Köln wieder einsatzberechtigt: Paula Radtke. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Im Vergleich zum vergangenen Samstag sieht die Personalsituation bei den Duisburger Frauen fast schon wieder komfortabel aus. Gegen Bayer wurden die Ersatzkeeperinnen Caro Härling und Ena Mahmutovic notgedrungen im Feld eingewechselt – nun hat der Kader mit 18 Spielerinnen wieder vorzeigbare Stärke. Unter anderem sind Lisa Makas und Vanessa Fürst wieder einsatzbereit, auf die Gerstner gegen Leverkusen sicherheitshalber noch verzichtet hatte.

Auch Paula Radtke kann wieder mitwirken. Ärgerlich findet der Trainer nur, dass er auf Isabel Hochstein wegen ihres Berufes als Polizistin verzichten muss: „Weil sie damit einer ungeschützten Arbeit nachgeht. Das muss mir mal jemand erklären.“