Der MSV Duisburg leidet weiter unter seinem Virus

Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg hatten sich schon vor Corona einen Virus eingefangen. Das Spiel bei 1860 München zeigte: Die Zebras sind in der gut dreimonatigen Spielpause nicht genesen. Der MSV kränkelt in der Rückrunde – daran hat sich nichts geändert.

Die Statistiken weisen den MSV trotz der Tabellenführung nicht mehr als Titelaspiranten aus. Das ist gemessen an den Aufstiegsambitionen alarmierend. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht belegt in der Rückrundentabelle Platz 14. In den letzten fünf Spielen gingen die Zebras viermal als Verlierer vom Platz. Der 1:0-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg im März hätte sich als heilend erweisen können. Doch dann kam die Ligapause, der Therapieeffekt verpuffte, da die Mannschaft keine Chance mehr hatte, den Rückenwind aus diesem Spiel mitzunehmen.

MSV Duisburg gibt erneut eine 2:0-Führung her

An der Symptomatik hat sich nichts geändert. In München verlor der MSV das Spiel nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3. Das war dem Team schon im Februar im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim passiert. Die Diskrepanz ist frappierend. Der MSV tritt erst im Stile einer Spitzenmannschaft auf: abgezockt, cool, zielorientiert. Dann kommt der Bruch, mit eklatanten Fehlern gibt das Team das Spiel aus der Hand.

Erschwerend kommt nun hinzu, dass real greifbare Gesundheitsdefizite das Team belasten. Die Ausfälle von Joshua Bitter, Petar Sliskovic und Yassin Ben Balla wogen an der Grünwalder Straße schwer. Ohne Ben Balla stockte der Mittelfeldmotor – vor allem im defensiven Arbeitsbereich. Stürmer und Arbeitstier Vincent Vermeij hatte in München viele Kräfte gelassen, Sliskovic hätte in der Schlussphase als Einwechselspieler wertvolle Frische bringen können.

Die Verfolger des MSV Duisburg sind im Aufwind

Der Re-Start der 3. Liga lief für den MSV schlecht. Die Liga ist enger zusammengerückt, der KFC Uerdingen liegt als Tabellenelfter gerade einmal fünf Punkte hinter dem Nachbarn aus Duisburg zurück. Die Konkurrenz verspürt einen kräftigen Aufwind – ein Wind, der dem MSV unangenehm ins Gesicht bläst.

Die Verfolger hatten das alles so nicht erwartet und freuen sich nun über eine unverhoffte Gelegenheit. 60-Trainer Michael Köllner gab am Sonntag zu Protokoll, dass er damit gerechnet hatte, dass die Zebras nach der Winterpause davonziehen würden. Ein Trugschluss – schön für Köllner und Co., bitter für die Duisburger.

Sechs Punkte wären für den MSV heilsam

Das Zebra, das noch am Anfang eines schweren Weges steht, ist nun auf schnelle Heilung angewiesen. Die Heimspiele gegen das nur bedingt trainierte Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch und gegen den Chemnitzer FC am Samstag sind eine Chance und richtungsweisend. Sechs Punkte wären für den Zweitliga-Absteiger die beste Medizin.