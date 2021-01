Der MSV Duisburg hat seine Finanzlücke geschlossen

Duisburg. Der MSV Duisburg hat die Auflagen des DFB erfüllt. Capelli stockte seine Anteile auf. Nun will der Verein die Mannschaft verstärken.

Der MSV Duisburg hat das Schiff kurz vor dem Eisberg ins sichere Gewässer gelenkt. Keine Havarie, die Reise geht weiter. Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, konnte er die finanzielle Lücke im Rahmen der Nachlizenzierung schließen. Der Deutsche Fußball-Bund, so der MSV, habe den Zebras wenig später mitgeteilt, dass die wirtschaftlichen Auflagen für die aktuelle Spielzeit erfüllt seien.

Wie berichtet, hat der amerikanische Ausrüster Capelli seine Anteile an der MSV Duisburg KGaA erhöht und damit den entscheidenden Beitrag geleistet. Dies geschah im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Capelli ist beim MSV seit 2015 an Bord und hielt zuletzt 10,1 Prozent der Anteile. Nun hat der Partner aus den USA seine Beteiligung erheblich aufgestockt. Hinzu kamen Gelder von weiteren Sponsoren und die Erlöse aus dem Verkauf von Geister-Dauerkarten. Bis zum Mittwoch-Mittag hat der MSV fast 4000 Tickets abgesetzt.

Über 2,6 Millionen Euro fehlten dem Verein durch Corona

„Wir können gar nicht hoch genug bewerten, dass Capelli in diesen besonders schwierigen Zeiten zum MSV steht“, zitiert der Klub seinen Geschäftsführer Peter Mohnhaupt in einer Pressemitteilung. Präsident Ingo Wald sprach hier vom „Wunsch-Investor“. Der MSV hatte zuletzt nach eigenen Angaben mit weiteren potenziellen Investoren gesprochen, dabei aber betont, dass Capelli erster Ansprechpartner sei.

Somit ging die Sache für den MSV Duisburg einmal mehr kurz vor Toreschluss gut. Durch den Abstieg aus der 2. Bundesliga im Sommer 2019 waren die Zebras aus dem sicheren Fahrwasser auf die stürmische See abgedriftet. Bereits im August letzten Jahres hatte der MSV die Alarmglocken betätigt: Die aktuelle Saison sei nicht durchfinanziert. Vor allem die Corona-Krise schlug mit 2,6 Millionen Euro in dieser Saison ins Kontor. Hinzu kam der verpasste Zweitliga-Aufstieg.

Veränderung der Sponsorenstruktur des MSV Duisburg

Die Verantwortlichen wollen nun einen Weg finden, um dem nächsten Unwetter fern zu bleiben. Es gibt keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen: Nun steht die Lizenz für die nächste Saison im Fokus.

Kay Mourheg, Präsident des europäischen Zweiges von Capelli und Mitglied des Aufsichtsrates der MSV-Kommanditgesellschaft, wird in der Pressemitteilung so zitiert: „Wir wollen nicht nur Löcher stopfen. Wir wollen zusammen mit dem Verein die Zukunft gestalten.“ Mit dem Lückenschluss hat sich bei den Zebras nun die Sponsoren-Struktur radikal verändert: Schauinslandreisen ist nun nicht mehr der maßgebende Investor, diesen Rang hat Capelli eingenommen.

Zwei bis vier Neuzugänge für den MSV Duisburg

MSV-Präsident Ingo Wald ist Realist genug, um festzustellen, dass die Konsolidierung des Klubs über eine rasche Rückkehr in die 2. Bundesliga nicht möglich ist. Die Zebras stemmen sich aktuell gegen den Abstieg in die Regionalliga – das ist schwer genug. „Wir wollen den Verein so aufstellen, dass wir in der 3. Liga auch über die Saison hinaus überleben können“, sagte der 62-Jährige gegenüber der Redaktion. Die Rückkehr in höhere Gefilde bleibt das Ziel, doch wird der MSV künftig bei der Etataufstellung mit Bescheidenheit zu Werke gehen müssen. Dann gilt: Auch mit geringeren Mitteln muss es gelingen, eine schlagkräftige Truppe aufzustellen.

Mit dem erfolgreichen Lückenschluss sind die Chancen gestiegen, dass der personell gebeutelte Klub bis zum Ende der Transferfrist am 1. Februar noch nachlegen kann. Durch die Verletzung von Vincent Vermeij ist vor allem im Sturm die Not groß. Wie es heißt, hoffen die Meidericher, noch zwei bis vier neue Spieler an Land ziehen zu können.