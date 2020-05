Der MSV Duisburg steht vor dem Ritt auf der Rasierklinge

Duisburg. Der MSV Duisburg kehrt am Sonntag mit der Auswärtspartie in München in den Spielbetrieb zurück. Es wird ein Im Endspurt unter Extrembedingungen.

Menschen mit einer Körpertemperatur ab 38 Grad Celsius bleibt der Zugang zum Stadion an der Grünwalder Straße in München am Sonntag verwehrt. Da ist ein kühler Kopf gefragt. Dabei steht den Fußballern des MSV Duisburg und des gastgebenden TSV 1860 München zum Re-Start der 3. Liga ab 13 Uhr gleich ein heißes Duell ins Haus. Die Löwen wollen als Tabellensechster ihre Aufstiegschancen wahren, die Zebras wollen die Tabellenführung verteidigen.

Am Samstagvormittag unterziehen sich die Duisburger Profis noch einem Corona-Test. Danach macht sich der MSV-Tross mit zwei Bussen und einem Transporter auf den Weg an die Isar. Nach sechstägiger Hotel-Quarantäne geht’s für die Zebras endlich mal wieder raus in die weite Welt.

Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag bei der virtuellen Pressekonferenz des MSV Duisburg. Foto: Dirk Retzlaff

Hinter der Mannschaft liegt eine ungewöhnliche Vorbereitung. Turnen im Home-Office, Kleingruppen-Übungen ohne Körperkontakt, danach Mannschaftstraining. Auch die Pressekonferenz mit Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag ging auf nicht gewohnte Weise über die Bühne. Der Coach saß im Landhaus Milser in der Quarantäne, die Presse war per Videokonferenz zum virtuellen Austausch zugeschaltet. Die Freude war groß, auch die meisten Journalisten hatten sich untereinander seit über drei Monaten nicht mehr gesehen.

Engin fehlt beim MSV Duisburg gesperrt

Das Programm mit fünf englischen Wochen, das Torsten Lieberknecht mit einem „Ritt auf der Rasierklinge“ vergleicht, wird es in sich haben. Lieberknecht macht keinen Hehl daraus, dass er sich einen faireren Wettkampf gewünscht hätte. Der 46-Jährige verweist auf den unterschiedlichen Trainingsstand der 20 Klubs. „Da ist ein Geschmäckle mit dabei“, sagte der Coach am Freitag. Zumindest Zebras und Löwen bewegen sich aber weitgehend auf Augenhöhe. 1860 München nahm am 14. Mai das Mannschaftstraining auf, der MSV Duisburg folgte einen Tag später.

Der MSV verlor seitdem zwei Spieler durch Verletzungen. Nach Operationen ist die Saison für Abwehrspieler Joshua Bitter (Oberschenkel-Muskulatur) und Stürmer Petar Sliskovic (Leiste) bereits beendet. Viel darf da jetzt nicht mehr passieren, zumal Mittelfeldspieler Ahmet Engin aufgrund der Rotsperre, die er sich im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg eingehandelt hatte, in den nächsten fünf Spielen nicht zur Verfügung steht.

Budimbu für Bitter

Unter der Woche gab es noch leichtere Blessuren, zum Beispiel bei Innenverteidiger Vincent Gembalies, doch sollen diese Kleinigkeiten, die in der aktuellen Situation indes schnell zu größeren Problemen werden können, bis zum Anpfiff ausgestanden sein.

Auch wenn Lieberknecht Lukas Boeder noch als Alternative nennt, hat er sich bei der Wahl des Bitter-Ersatzes auf der rechten Verteidiger-Position schon weitgehend auf Arnold Budimbu festgelegt. Wie offensiv der Trainer von der Möglichkeit, fünf Spieler auszuwechseln, Gebrauch machen wird, ließ er am Freitag noch offen. Mit einem Augenzwinkern merkte er an, dass er hoffe, dass seine Kollegen auf der Bank den Überblick behalten, damit ihm kein Wechselfehler unterlaufe.

Im Saisonendspurt unter Extrembedingungen wird es nach Ansicht des Trainers auch auf psychologische Komponenten ankommen. Mit dem eigenen Druck könne er gut umgehen, unterstreicht der Coach. Die Situation sei nicht neu, immerhin stehen die Zebras seit 14 Spieltagen an der Tabellenspitze.

Psychologische Faktoren

Bei der Konkurrenz macht der Pfälzer allerdings eine neue Drucksituation aus: „Auf unseren Verfolgern, die in den vergangenen Wochen mit so viel Vehemenz für diesen Re-Start gekämpft haben, liegt ab jetzt der Druck, ihr Ziel auf dem Rasen erreichen zu müssen.“ Und das gilt auch für den TSV 1860 München.

Dass die Partie an der Grünwalder Straße ein Geisterspiel ohne Zuschauer sein wird, tut Torsten Lieberknecht in der Seele weh, er findet dies „verheerend“. Trotzdem räumt er ein, dass es für eine Auswärtsmannschaft schon ein Vorteil sein kann, im leeren Stadion zu kicken.

Einen Heimvorteil haben die Löwen bereits hergegeben. Da jeder Mannschaft laut Corona-Verordnung zwei Kabinen zur Verfügung stehen müssen, überlassen die 60er ihren Umkleideraum den Gästen und ziehen in den am Sonntag natürlich verwaisten VIP-Bereich des Stadions um.