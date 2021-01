Der MSV Duisburg verpflichtet ersten Winterzugang

Duisburg Der MSV Duisburg verpflichtet einen offensiven Mittelfeldspieler. Der neue Mann wird schon im Nachholspiel gegen Magdeburg dabei sein.

Das ging schnell: Fußball-Drittligist MSV Duisburg bestand die Nachlizenzierung und verpflichtete wenig später einen Neuzugang. Der neue Mann gehört bereits am Abend dem Kader der Zebras im Nachholspiel gegen den 1. FC Magdeburg an.

Vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg heurt der offensive Mittefeldspieler Federico Palacios bis zum Saisonende auf Leihbasis bei den Zebras an. Der 25-Jährige spielte bei den Bayern in dieser Saison keine Rolle, kam lediglich am ersten Spieltag als Einwechselspieler in der 90. Minute zum Zug.

Der Deutsch-Spanier steht seit September 2019 in Regensburg unter Vertrag. Die vorherigen Stationen waren Rot-Weiß Erfurt, RB Leipzig und 1. FC Nürnberg.