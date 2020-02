Der SV Genc Osman Duisburg lässt zwei Punkte liegen

Ein Platzverweis, zwei Punkte liegen gelassen – die Landesliga-Fußballer des SV Genc Osman Duisburg waren mit dem 1:1 (0:0) beim SV Wermelskirchen nicht zufrieden. „Wir hatten das Spiel in der zweiten Halbzeit im Griff. Da war mehr für uns drin“, ärgerte sich Genc-Trainer Ilyas Basol.

Alles hatten die Neumühler dann aber doch nicht im Griff. Beim Stand von 1:0 für Genc kassierte Mirac Akgün in der 76. Minute wegen eines Foulspiels die Rote Karte. Der Mann verließ ohne Erschöpfungssymptome den Platz, er war erst sieben Minuten zuvor ins Spiel gekommen.

Zur Pause ging das 0:0 in Ordnung, wobei Gästetorhüter Adnan Laroshi bei zwei brenzligen Situationen Situationen auf dem Posten gewesen war. Nach dem Wechsel hatte Genc mehr vom Spiel – auch weil der eingewechselte Justin Bock für frischen Wind sorgte. Murat Alkurt hatte Pech, indem er innerhalb kurzer Zeit Latte und Pfosten traf.

Totaj trifft zur Duisburger Führung

Valdet Totaj brachte Genc in Anschluss an eine stark herausgespielte Kombination in der 72. Minute in Führung. Der Platzverweis sorgte für einen Bruch im Duisburger Spiel. In der 83. Minute erzielte der Wermelskirchener Umut Demir mit einem Volleyschuss aus der Distanz den Ausgleich.

Ilyas Basol hatte sich den Ligastart anders vorgestellt. „Wir benötigen insgesamt zu viele Torchancen, um zu treffen“, wünscht sich der Genc-Trainer mehr Konsequenz im Abschluss.