Der TC Eintracht Duisburg hat das Training aufgenommen

Birke Willersen ist mit ihren Vereinskameraden zufrieden. „Alle waren sehr diszipliniert und haben sich wirklich vorbildlich an die Regelungen gehalten“, sagt die Vorsitzende des TC Eintracht Duisburg. Seit Freitagmittag fliegt an der Margaretenstraße wieder der gelbe Filzball über und in das Netz. Die acht Ascheplätze waren das ganze Wochenende gut frequentiert, zwischendurch sogar komplett belegt. „Wir freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen, wissen aber natürlich, dass wir eine besondere Verantwortung tragen“, so Willersen.

Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs erhielten alle Mitglieder einen Newsletter. Darin aufgeführt waren die Regeln, die gemäß der Coronaschutzverordnung zwingend einzuhalten sind, und darüber hinausgehende Bitten des Vorstands. Mitglieder, die über 65 Jahre oder zeitlich unabhängig sind, sollen etwa möglichst am Vormittag und Mittag spielen. Die Buchung der Plätze erfolgte am Samstag und Sonntag über ein Online-System. „Wir haben uns händeringend bemüht, alle Vorgaben einzuhalten, was angesichts der ständig wechselnden Informationslage nicht einfach war“, so Willersen. Der Trainingsbetrieb wurde am Montag wieder aufgenommen, auch machte die Gastronomie erstmals auf. Klubwirtin Tanja Lohmann fungiert als Corona-Beauftragte.

Eintracht meldet 23 Mannschaften

Für die Medensaison hat die Eintracht 23 Teams gemeldet. Ob aber tatsächlich alle ab dem 9. Juni am Spielbetrieb teilnehmen, ist fraglich. Denn der Tennis-Verband Niederrhein hat nun bestätigt, dass 2020 eine „Übergangssaison“ wird. Von der Niederrheinliga abwärts setzt der Verband den Abstieg aus. Vereine können Erwachsenen-Mannschaften, die aufgrund der derzeitigen Situation nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, bis zum 20. Mai zurückziehen. Abgemeldete Mannschaften behalten ihre Ligazugehörigkeit für die Saison 2021 und müssen 50 Prozent des Nenngeldes zahlen. „Das wird für eine Menge Chaos sorgen“, so Willersen: „Die Mannschaften müssen abwägen, ob sie antreten und wenn ja, in welcher Besetzung.“

Gründe, die Teilnahme an der Saison zumindest zu überdenken, gibt es so einige. Sei es die Angst um die eigene Gesundheit, Urlaub außerhalb der Sommerferien, das fehlende Flair von geselligen Medenspielen oder aber der stark gesunkene sportliche Anreiz für Nicht-Aufstiegskandidaten. „Und viele in meinem Alter haben Angehörige, die sie pflegen müssen“, gibt Willersen, die mit den Damen 50 in der Niederrheinliga aufschlägt, zu bedenken: „Bei uns im Team wird es definitiv Diskussionen geben, wie wir mit der Situation umgehen.“ Vier Damen- und sieben Herren-Teams der Eintracht gehören der Risikogruppe ab 50 Jahren an.

Anpassungen der Gruppen möglich

Als größerer Verein mit derzeit rund 330 Mitgliedern müsste der TCE selbst bei Verzicht einzelner Spieler nicht zwingend die betroffene Mannschaft zurückziehen. „Dann könnten die Spielerinnen und Spieler zum Zuge kommen, die auf den hinteren Positionen gemeldet sind und Wettkampf-Erfahrungen sammeln“, sagt Willersen, die verspricht, weiter größte Vorsicht walten zu lassen.

Der TVN behält es sich vor, bei vermehrten Mannschaftsabmeldungen Anpassungen in den eingeteilten Gruppen vorzunehmen. Eventuelle Änderungen werden bis Ende Mai im Online-Portal veröffentlicht. Spieler, deren Mannschaft zurückgezogen wurde, können in einer anderen Mannschaft des Vereins nachgemeldet werden. Die Vereine können Medenspiele im Einvernehmen und unter Einhaltung der Wettkampfordnung flexibel bis zum 27. September verlegen.