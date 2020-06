Der VfL Rheinhausen hat einen neuen Trainer gefunden

Der VfL Rheinhausen hat einen neuen Trainer für die Handballerinnen in der Verbandsliga gefunden – und es ist einer, der in Duisburg mittlerweile bestens bekannt ist. Janosch Greinert, zuletzt seit November 2016 für den rechtsrheinischen Lokalrivalen Eintracht Duisburg verantwortlich, übernimmt die Bergheimerinnen ab dem 1. Juli. Wann er erstmals in einem Ligaspiel dann das Sagen haben wird, ist naturgemäß nach wie vor offen.

Der Sportliche Leiter des VfL freut sich. „Es hat ja auch lange genug gedauert, aber wir wollten einfach alle Einzelheiten abgeklärt wissen“, sagt Uwe Kiel. Er hatte den Verbandsligisten im Januar als Interimscoach übernommen, nachdem Lothar Freude zurückgetreten war. Kurios: Janosch Greinert, der eigentlich Jan-Michael heißt, aber nur unter diesem Rufnamen bekannt ist, wird damit zum zweiten Mal Kiels Nachfolger, denn das war auch seinerzeit schon bei der Eintracht der Fall gewesen. „Man beobachtet dann ja auch hinterher, was der Ex-Verein so macht – und da konnte man schon die Qualität seiner Arbeit sehen“, so Kiel.

Eintracht Duisburg glänzte mit starker Defensive

Besonders die Defensive der Eintracht hat ihm in dieser Zeit imponiert: „Ich glaube, die haben zuletzt dreimal in Folge die beste Abwehr in der Verbandsliga und der Oberliga gestellt.“ Daran soll der 61-jährige Wuppertaler nach Möglichkeit an der Krefelder Straße anschließen. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn für unser Projekt begeistern konnten, zumal auch noch andere Vereine an ihm dran waren“, sagt Uwe Kiel. Die Planungen für die „Erste“ sind damit praktisch abgeschlossen.

Auch für die neu aufzubauende zweite Mannschaft, die in der Kreisliga an den Start gehen wird, haben die Rheinhauser Verantwortlichen einen namhaften Coach gefunden. Peter Büttner, der im Jahr 2018 das erste Frauen-Team des VfL als eingesprungener Trainer noch einmal vor dem Abstieg aus der Oberliga retten konnte, übernimmt diese Aufgabe. „Wir haben hier schon eine sehr gute Truppe beisammen und sind sehr glücklich, mit Peter Büttner jemand gefunden zu haben, der weiß, wie es geht“, erklärt Uwe Kiel.