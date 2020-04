DHB will Quotientenregelung – das wären die HVN-Aufsteiger

Die Handball-Saison wurde vor einigen Tagen mit Wirkung zum 20. April aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen. Nun steht die Entscheidung über die Wertung der Saison in der Aufstiegsfrage an. Und ganz offenbar läuft es auf die Quotientenregelung hinaus. Diese Vorlage hat das Präsidium des Deutschen Handball-Bundes in seinen Bundesrat eingebracht, dem neben dem Präsidium die 22 Landesverbände sowie die Männer- und Frauen-Bundesligen angehören. Die Entscheidung soll über das Wochenende im Umlaufverfahren getroffen werden.

Folgt der Bundesrat der Präsidiumsvorlage, werden „die Pluspunkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele zum Stichtag 12. März 2020 (Zeitpunkt der Saisonunterbrechung, d.Red.) dividiert werden. Der ermittelte Wert ist mit 100 zu multiplizieren und auf eine Stelle nach dem Komma zu runden“, heißt es in der Erklärung des DHB. Damit sollen die Tabellen „begradigt“ werden. Bei Quotientengleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

Ein großer Teil der Landesverbände sowie die Frauen-Bundesliga haben ihre Saison bereits offiziell abgebrochen – darunter auch der Handball-Verband Niederrhein. Dem entsprechend werden nur Aufstiege vollzogen, aber keine Abstiege. Rückzüge und Disqualifikationen bleiben aber bestehen.

„Der Umlaufbeschluss beinhaltet auch die Aussetzung des DHB-Pokals und des Deutschen Amateurpokals in der Saison 2020/21 in der bestehenden Form. Den Ligaverbänden stünde es in diesem Fall frei, einen entsprechenden Wettbewerb um den DHB-Pokal auszurichten“, so der DHB in seiner Mitteilung.

Im Bereich des HVN oberhalb der Kreiseben ständen diese Teams als Erster und damit als Aufsteiger in die nächsthöhere Liga fest:

Männer-Oberliga: HC Wölfe Nordrhein

Männer-Verbandsliga, Gruppe 1: TV Geistenbeck

Gruppe 2: Bergischer HC II

Männer-Landesliga, Gruppe 1: Hülser SV

Gruppe 2: Haaner TV

Gruppe 3: DJK Styrum 06

Gruppe 4: TuS Lintforf II

Frauen-Oberliga: TV Aldekerk II

Frauen-Verbandsliga, Gruppe 1: SG Überruhr II

Gruppe 2: Bergischer HC

Frauen-Landesliga, Gruppe 1: HSG Hiesfeld/Aldenrade II; 2. Aufsteiger: HG Kaarst/Büttgen

Gruppe 2: SG Überruhr IV; 2. Aufsteiger: LTV Wuppertal *

* aus den Frauen-Landesligen steigen jeweils zwei Teams gemäß Durchführungsbestimmungen auf.