Die Duisburgerin Sabine Sonnenschein gewinnt EM-Gold

Duisburg. Sabine Sonnenschein vom 1.BC Duisburg gewann mit dem deutschen Team bei der Europameisterschaft in Wien die Goldmedaille.

Die Bowler des 1. BC Duisburg dürfen mal wieder einen internationalen Erfolg bejubeln. Sabine Sonnenschein kehrte von den Senioren-Europameisterschaften in Wien mit einer Goldmedaille zurück. Für die Duisburgerin war dies die erste Teilnahme an einer EM.

Sabine Sonnenschein, die als einzige Spielerin aus Nordrhein-Westfalen eine Nominierung für die Europameisterschaft erhalten hatte, sicherte sich mit dem deutschen Team in der Mannschaftswertung den Titel.

Zusammen mit Sabine Sonnenschein, Renate Heeg (Aschaffenburg), Martina Beckel (Frankfurt) und Bianca Völkl-Brandt (Bremen) erreichte das deutsche Team in der Vorrunde mit 4484 Pins (186,8 Schnitt) Platz vier und zog ins Halbfinale ein. Sonnenschein erzielte 1087 Pins (181,2 Schnitt).

Im Halbfinale setzte sich das deutsche Quartett mit 808:711 gegen Frankreich durch. Sonnenschein steuerte hier 190 Pins bei. Das Finale gegen Finnland wurde erst im letzten Frame entschieden. Das deutsche Team setzte sich in diesem Krimi am Ende mit 754:742 durch. Sabine Sonnenschein war hier mit 173 Pins mit von der Partie.

Platz 17 im Doppel

Im Doppel ging Sabine Sonnenschein mit der Aschaffenburgerin Renate Heeg an den Start. Das Duo landete mit 2132 Pins (177,7 Schnitt) auf Platz 17. Die Duisburgerin erzielte hier 998 Pins (166,3 Schnitt).

Im Einzelwettbewerb landete Sabine Sonnenschein mit Platz 21 unter 64 Teilnehmerinnen im vorderen Mittelfeld. Die BC-Spielerin erzielte in dieser Konkurrenz 1108 Pins (184,7 Schnitt).

In der All-Event-Wertung belegte Sonnenschein mit 177,4 Pins im Schnitt den 29. Platz. Sie verpasste hier nur knapp die Teilnahme am Masters-Finale. Der Cut lag in diesem Wettbewerb beim 24. Platz.