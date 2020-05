Die ersten Duisburger Sportler dürfen wieder raus

Schon am Mittwoch kehrt der Sport in Duisburg zurück. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet teilte am Mittwoch-Nachmittag mit, dass ab heute in Nordrhein-Westfalen kontaktfreier Sport unter freiem Himmel wieder möglich ist. Am Montag dürfen die Fitnessstudios wieder öffnen. Ab dem 30. Mai sind auch Zweikämpfe, Grätschen und Kopfball-Duelle wieder möglich. Wie Laschet erklärte, sind dann wieder Wettkämpfe im Amateur-, Kinder- und Jugendsport wieder erlaubt.

Das Bundesland NRW lockert die Corona-Schraube mit viel Wucht. Auch in Duisburg kam der Sport im März im Zuge der Krise zum Erliegen.

Hygiene-Vorschriften und Kontaktbeschränkungen

Nun fährt der Sport wieder hoch. Gleichwohl gelten, wie nicht nur Laschet, sondern auch Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch unterstrichen, weiterhin strikte Hygiene-Vorschriften. Zudem bestehen bis zum 5. Juni weiterhin Kontaktbeschränkungen. Da ist es schon verwunderlich, dass schon vorher wieder gekickt werden darf. Zu lokalen Sportveranstaltungen mit Zuschauern machte die Politik keine Aussagen.

Theoretisch wäre demnach ab Pfingsten auch Liga-Fußball wieder möglich. Im Fußball-Verband Niederrhein stehen die Zeichen derzeit aber auf Abbruch. In mehreren Videokonferenzen der verschiedenen Spielklassen haben sich die Vereine zuletzt mit deutlicher Mehrheit für einen Saisonabbruch mit Wertung ausgesprochen. Allerdings ist auch mit dem – doch schon überraschend frühen – Lockerungstermin ein Saisonabschluss bis zum 30. Juni nicht möglich.

MSV Duisburg muss weiter warten

Wie erwartet haben Bund und Länder der DFL grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga gegeben. Wie es mit der 3. Liga und dem MSV Duisburg weitergeht, ist weiterhin offen. Die 3. Liga war den Politikern und Entscheidungsträgern in den letzten Tagen keine Silbe wert. Das könnte ein Signal sein, dass es tatsächlich nur um die beiden millionenschweren DFL-Spielklassen ging. Ein Abbruch der Drittliga-Saison könnte der nächste Schritt sein.

Befürworter einer Weiterführung werten die Entscheidungen vom Mittwoch hingegen als Signal dafür, dass es bald weitergehen kann. Der DFB will sich weitgehend am DFL-Konzept orientieren. „Es darf aus unserer Sicht auf Grundlage des Gleichberechtigungsgrundsatzes auch bei der Berufsausübung in der 3. Liga nichts im Wege stehen“, erklärte Günther Gorenzel, Geschäftsführer des TSV 1860 München am Mittwoch.

Andere Vereine sehen indes einige Hindernisse auf diesem Weg. In der Kritik steht vor allem das Hygiene-Konzept. Es sei nicht umsetzbar , heißt es beispielsweise beim 1. FC Magdeburg, beim Halleschen FC und beim FC Carl-Zeiss Jena. Auch Preußen Münster gibt sich kritisch.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht zeigte sich zuletzt vor allem bei der Umsetzung einer Quarantäne skeptisch.