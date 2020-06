Die GSG Duisburg rüstet ihren Kader für die Bezirksliga

Der Fußball-Kreisligist GSG Duisburg rüstet den eigenen Kader für den wahrscheinlichen Bezirksliga-Aufstieg auf. Der Tabellenführer hat mit Timo Friede einen etablierten Bezirksligaspieler verpflichtet. Der Defensivspieler kommt vom VfB Homberg II. Zuvor war der 26-Jährige für den TuS Fichte Lintfort in der Landesliga am Ball. Friede spielte in der Jugend für den MSV Duisburg und Hamborn 07 und bringt es insgesamt auf vier Spielzeiten im Homberger Trikot.

Zurück in Meiderich: Aaron Kazimierczak. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Außerdem sicherten die Großenbaumer von Mittelfeldspieler Thomas Liolios, der von Ligakonkurrent TuS Mündelheim an die Großenbaumer Allee wechselt. Neuzugang Nummer drei ist Marcel Krause, der zuletzt beim SV Wanheim 1900 am Ball war und auch schon für den SV Schwafheim in der Landes- und Bezirksliga stürmte.

Auch A-Kreisligist Sportvereinigung Meiderich 06/95 hat einige Neuzugänge zu vermelden. Sven Frank wechselt vom Duisburger SV 1900 nach Meiderich. Zudem kehrt Aaron Kazimierczak von Bezirksligist DJK Vierlinden an die Honigstraße zurück. Aus den eigenen Reihen erhalten die Meidericher ebenfalls Unterstützung. Christian Karl Merks rückt aus der zweiten Mannschaft auf.

Aus der A-Jugend stoßen Justin Holthausen, Nico Imenkamp und Philip Hoffmann zur ersten Mannschaft dazu. Auch neben dem Platz gibt es Verstärkung für die „06er“. Tobias Hübner wird in der kommenden Saison als Torwarttrainer fungieren.