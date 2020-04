Die MSV-Klasse von 2010/11: Nur einer ist heute Profi

Was wurde eigentlich aus..? Die Frage stellt sich oftmals bei Fußballern, die aus dem Licht der ganz großen Öffentlichkeit verschwunden sind. In einer neuen Serie (hier geht zu Teil 1 mit der Saison 2009/10) blickt die Sportredaktion auf jene Kicker, die beim MSV Duisburg in der A-Jugend-Bundesliga als große Talente galten. Aus dem Kader der Saison 2010/11 hat es am Ende kein Nachwuchszebra in den Profikader der Meidericher geschafft. Zwölf Spieler verließen den Kader, wobei fünf Spieler in die vereinseigene zweite Mannschaft wechselten.

André Dej: Dej steht aktuell beim Drittligisten Viktoria Köln unter Vertrag. Der 28-Jährige, der bei der 1:2-Niederlage der Kölner in der Schauinsland-Reisen-Arena nicht eingesetzt wurde, hat 17 Saisonspiele absolviert. Zuvor war Dej drei Spielzeiten bei den Sportfreunden Lotte am Ball und konnte dort 2016 die Regionalliga-Meisterschaft feiern. Während Lotte in Liga drei aufstieg, wechselte Dej zum SSV Jahn Regensburg, bei dem er sich in der 2. Bundesliga unter Trainer Achim Beierlorzer nicht beweisen konnte und lediglich im Reserveteam zum Einsatz kam. Der in Köln geborene zentrale Mittelfeldspieler löste seinen Vertrag beim Zweitligisten vorzeitig auf und wechselte zurück in seine Heimatstadt.

Früher Zebra, heute Löwe: Maik Goralski ist mittlerweile bei Hamborn 07 gelandet. Foto: Stephan EICKERSHOFF

Maik Goralski: Goralski entwickelte sich zu einer festen Größe im Kader der MSV-U-23 und verließ die Zebras erst 2015 als Kapitän. Anschließend spielte er vier Jahre für den TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga, ehe er auf Duisburger Boden zurückkehrte. Seit dieser Saison gehört er zum Kader des Landesligisten Hamborn 07. Goralski, der ein Junioren-Länderspiel für Deutschland absolviert hat, kam verletzungsbedingt noch zu keinem Pflichtspieleinsatz.

Ekin Yolasan: Auch Yolasan zog es zum TV Jahn Hiesfeld. Seit der Winterpause 2013/14 zählte er in sechs Spielzeiten zum Stammpersonal der Dinslakener. Im vergangenen Sommer schloss sich Yolasan der SpVgg Sterkrade-Nord an – mit Erfolg. Mit den Oberhausenern steht der Mittelfeldspieler derzeit in Gruppe 2 der Landesliga auf dem ersten Platz.

Tobias Portmann: Nach eineinhalb Jahren verließ der Verteidiger die MSV-Reserve in der Winterpause der Saison 2012/13 und wechselte zu seinem Jugendverein SV Hochlar 28 nach Recklinghausen. Portmann, der in der Jugend auch für den FC Schalke 04 und die SG Wattenscheid 09 kickte, wurde immer wieder durch Verletzungen – unter anderem einen Kreuzbandriss – ausgebremst. Seit knapp drei Jahren schnürt er für Westfalia Langenbochum (Landesliga) die Schuhe.

Henning Schöne: Der Abwehrspieler, der aus der Jugend von Viktoria Buchholz stammt, konnte im Seniorenbereich nicht Fuß fassen. Nach zwei Spielzeiten, in denen Schöne nur auf fünf Einsätze kam, verließ er nach 14 Jahren die Zebras und beendete seine Laufbahn.

Baris Örücü und Gökay Isitan verließen die Westender Straße und wagten den Start in den Seniorenbereich bei anderen Vereinen – mit Erfolg. Isitan hat sich nach einigen Stationen in der Türkei zu einem etablierten Regionalliga-Spieler entwickelt und kickt aktuell für den SC Weiche 08 Flensburg. Örücü wechselte ebenfalls in die Türkei. Der 28-Jährige bringt es auf über 130 Einsätze in der türkischen zweiten Liga und steht aktuell beim Drittligisten Sakaryaspor unter Vertrag. Während Torwart Florian Albri nun für den SV Spellen in der Kreisliga A aufläuft, sind Philipp Dominczak und Tim Franken nicht mehr aktiv. Noch ein Jahr in A-Juniorenteams von anderen Vereinen verblieben Sam Salehi (Rot-Weiß Oberhausen) und Merdan Cengiz (Bonner SC).